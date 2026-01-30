Jorge Macri: "Si quieren okupar, vayan al Conurbano":

De acuerdo con información oficial, se trata de una propiedad “de gran valor arquitectónico y patrimonial” que permanecía ocupada desde hace más de 40 años y que, al momento del operativo, funcionaba como un espacio partidario.

En el video, de unos 25 segundos, se observa el frente del inmueble convertido en local político, con carteles del actual mandatario bonaerense bajo la consigna “el futuro es con Axel”, imágenes del personaje Zamba -creado durante el kirchnerismo- y distintos objetos exhibidos en el ventanal, como gorras y termos, acompañados por un cartel que anunciaba “Liquidación. Oportunidad”.

Embed Si quieren okupar, vayan al conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no. pic.twitter.com/tLPOoVFHua — Jorge Macri (@jorgemacri) January 29, 2026

El recorrido de la cámara también muestra una foto enmarcada de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, banderas y caños para sostenerlas, además de un cuadro del tres veces presidente Juan Domingo Perón.

Sobre el marco superior del frente aparece un cartel de la agrupación Peregrinos de la fe y la Patria, que había inaugurado el lugar hace menos de un año con la presencia de dirigentes sindicales y referentes del peronismo, entre ellos el titular de la UOM, Antonio Caló, y con saludos públicos de ex funcionarios vinculados al área de Defensa.

Propíedad recuperada

Las imágenes concluyen con el anuncio oficial de las autoridades porteñas: “La propiedad ya fue recuperada y totalmente liberada”. El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad junto con la Red de Atención, y contó con la intervención de la Guardia de Auxilio debido al avanzado estado de deterioro del inmueble y al riesgo de derrumbe. Tras la inspección técnica, la vivienda fue clausurada de manera preventiva.

Desde el Gobierno porteño señalaron que este caso se suma a otros 567 inmuebles recuperados desde el inicio de la política de control de propiedades ocupadas que impulsa la actual gestión. Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo es “garantizar el respeto de la propiedad privada, mejorar la seguridad y el orden público y llevar tranquilidad a los vecinos”, además de avanzar en la puesta en valor de edificios con relevancia patrimonial.