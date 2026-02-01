Fuerte cruce entre Bullrich y Javier Alonso por la baja de la edad de imputabilidad

A días del inicio de las sesiones extraordinarias, la inclusión del proyecto para reducir la edad de imputabilidad reavivó el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires.
La confirmación de que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años será tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso volvió a tensar la relación entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. El detonante fue una columna de opinión publicada por el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, en la que advirtió que “modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo”, respaldado por Axel Kiccilof y criticado por Patricia Bullrich.
La postura fue respaldada públicamente por el gobernador Axel Kicillof, quien compartió el artículo en sus redes sociales y afirmó que “no hay soluciones mágicas” y que se necesita “un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”. Las declaraciones generaron una rápida reacción de la senadora de La Libertad Avanza, quien cuestionó con dureza a los funcionarios bonaerenses.
“No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la sn ese mismo sentido, profundizó su crítica al preguntar: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieroeguridad ni las víctimas”, escribió Patricia Bullrich, y acusó al Gobierno provincial de estar “siempre del lado de los delincuentes”. En a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad?”. Además, chicaneó a Kicillof por tener cerrados los comentarios en su publicación: “Si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”.
La respuesta desde la Provincia no tardó en llegar, Alonso acusó a Bullrich de “apropiarse del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista” y remarcó que “la problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”. “La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”, afirmó, y sostuvo que las soluciones deben basarse en “políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado”.
En su análisis, el ministro bonaerense reconoció la necesidad de actualizar el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, al que calificó como una normativa “desactualizada”, aprobada en 1980. Sin embargo, aclaró que la ley vigente ya permite privar de la libertad a menores peligrosos y fue tajante: “Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros”. En esa línea, explicó que la Provincia impulsa el programa “Entramados”, destinado a la prevención y al seguimiento temprano de menores en riesgo, y concluyó: “Basta de excusas y de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril”.
