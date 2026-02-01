Fuerte cruce entre Bullrich y Javier Alonso por la baja de la edad de imputabilidad

La postura fue respaldada públicamente por el gobernador Axel Kicillof, quien compartió el artículo en sus redes sociales y afirmó que “no hay soluciones mágicas” y que se necesita “un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”. Las declaraciones generaron una rápida reacción de la senadora de La Libertad Avanza, quien cuestionó con dureza a los funcionarios bonaerenses.

“No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la sn ese mismo sentido, profundizó su crítica al preguntar: “¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieroeguridad ni las víctimas”, escribió Patricia Bullrich, y acusó al Gobierno provincial de estar “siempre del lado de los delincuentes”. En a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad?”. Además, chicaneó a Kicillof por tener cerrados los comentarios en su publicación: “Si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”.

bullrich El posteo de Patricia Bullrich, en respuesta a Axel Kicillof.

La respuesta desde la Provincia no tardó en llegar, Alonso acusó a Bullrich de “apropiarse del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista” y remarcó que “la problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”. “La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”, afirmó, y sostuvo que las soluciones deben basarse en “políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado”.

alonso El descargo de Javier Alonso al posteo de Patricia Bullrich.

En su análisis, el ministro bonaerense reconoció la necesidad de actualizar el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, al que calificó como una normativa “desactualizada”, aprobada en 1980. Sin embargo, aclaró que la ley vigente ya permite privar de la libertad a menores peligrosos y fue tajante: “Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros”. En esa línea, explicó que la Provincia impulsa el programa “Entramados”, destinado a la prevención y al seguimiento temprano de menores en riesgo, y concluyó: “Basta de excusas y de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril”.