Buenos Aires envió brigadistas y vehículos para combatir los incendios en Chubut

El operativo incluye especialistas y vehículos de alta complejidad para operar en las zonas más críticas de Puerto Patriada y Laguna Villarino.
La provincia de Buenos Aires se sumó al combate contra los incendios forestales en el Sur y envió un fuerte apoyo de brigadistas y maquinaria pesada a Chubut.
La movida, dispuesta por el gobernador Axel Kicillof tras un pedido de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), busca reforzar el operativo en las zonas donde el fuego está más agresivo y fuera de control.
Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense movilizaron a 40 combatientes especializados, entre los que hay motosierristas, motobombistas y personal táctico preparado para trabajar en terrenos de alta complejidad. Pero no solo mandaron gente: ante la geografía difícil de la zona, también despacharon una flota de 17 vehículos adaptados, que incluye:
El objetivo principal de los bonaerenses es dar batalla en Puerto Patriada y en el sector de Laguna Villarino, lugares donde el fuego viene teniendo un comportamiento extremo y no da respiro.
"Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica", destaca el informe oficial de la operación.
