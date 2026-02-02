Sociedad |

Buenos Aires envió brigadistas y vehículos para combatir los incendios en Chubut

El operativo incluye especialistas y vehículos de alta complejidad para operar en las zonas más críticas de Puerto Patriada y Laguna Villarino.

La provincia de Buenos Aires se sumó al combate contra los incendios forestales en el Sur y envió un fuerte apoyo de brigadistas y maquinaria pesada a Chubut.

Brigadistas combatiendo los incendios en Chubut.

La movida, dispuesta por el gobernador Axel Kicillof tras un pedido de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), busca reforzar el operativo en las zonas donde el fuego está más agresivo y fuera de control.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense movilizaron a 40 combatientes especializados, entre los que hay motosierristas, motobombistas y personal táctico preparado para trabajar en terrenos de alta complejidad. Pero no solo mandaron gente: ante la geografía difícil de la zona, también despacharon una flota de 17 vehículos adaptados, que incluye:

  • 14 camionetas 4x4
  • Un Camión Autobomba 4x4 URO, una unidad de gran capacidad diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles.
  • Dos Vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las "zonas rojas" donde los vehículos convencionales no pueden acceder.

El objetivo principal de los bonaerenses es dar batalla en Puerto Patriada y en el sector de Laguna Villarino, lugares donde el fuego viene teniendo un comportamiento extremo y no da respiro.

"Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica", destaca el informe oficial de la operación.

