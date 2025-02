Kicillof dice que Milei "armó un caos" con la suspensión de las PASO

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que el presidente Javier Milei "armó un caos" con su intento por suspender las PASO a nivel nacional y sobre el eventual desdoblamiento para las comicios, dijo que no lo descarta porque los bonaerenses "necesitan expresarse en paz".

"Milei, de la nada y sin consultar a la Provincia, cambió el sistema. Si se votara el mismo día, por primera vez en la historia de la Provincia, va a haber dos urnas con dos sistemas distintos. ¿Cuánto lleva este voto? Hay lugares en lo que se acumula gente para votar", dijo Kicillof.

En esa línea, continuó en declaraciones al diario La Nueva: "Logística y operativamente, esto es todo responsabilidad de Milei y nos puso en un problema. Mandó una ley de cambio de las PASO en un año electoral. Armó un caos con el sistema electoral".

Sobre el desdoblamiento, expresó: "Nosotros necesitamos que la gente pueda expresarse en paz, según su deseo y voluntad. Entonces, hoy con las dos urnas estaría complicado".

Además, en un guiño a Cristina Kirchner, dijo que hizo "un llamado a conformar un frente con quienes no estamos de acuerdo en eliminar la educación y la salud pública, en desmantelar la obra pública o en considerar más importante visitar a Elon Musk que a un pueblo".

Suspensión

Ayer Kicillof debió suspender el acto en Mar del Plata programado para hoy en el que se especula que iba a dar una definicion sobre el desdoblamiento de las elecciones. Esa presentación debió ser suspendida por el crimen del joven Matías Paredes, de 26 años, quien fue asesinado por policías de civil en la ciudad balnearia. Además el gobernador cambió su agenda y se reunió con la familia de la víctima en el Hotel Provincial de Mar del Plata.

"Es por una cuestión humana. Es muy triste lo que pasó y tenemos que ser profundamente respetuosos", justificaron fuentes de la gobernación bonaerense.

"No da todo lo mismo, no podemos no estar atentos a la situación que está viviendo la familia", agregaron, luego de que fuera el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien confirmara la suspensión del evento, que todavía no tiene fecha de reprogramación.

El Gobierno de Kicillof se vio sacudido en los últimos días por una sucesión de hechos de violencia que motivaron fuertes críticas de la oposición a la política de seguridad.

La muerte de Paredes, en la que quedaron involucrados agentes de la Policía Bonaerense, tiene como antecedente inmediato el brutal homicidio del kiosquero Cristian Velázquez en Mar del Plata, el martes pasado.

La conmoción que generó el asesinato del repartidor Lucas Aguilar en Moreno, y de los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela, no termina de disiparse en la agenda pública.

La mesa chica del Gabinete terminó de convencer a Kicillof que bajo esas circunstancias, y con la oposición montada en una campaña incesante para responsabilizar al Gobierno provincial, no convenía seguir adelante con un acto político.