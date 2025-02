Kicillof se reunió con la familia del joven asesinado por la policía

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Provincial, junto a los ministros de Seguridad, Javier Alonso, y de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena.

Luego de la reunión, Kicillof aseguró: "Durante la jornada me comuniqué con el ministro Javier Alonso, que estaba aquí en Mar del Plata debido a este hecho trágico, penoso, que tiene que ver con la muerte de un joven por una bala de la policía".

"Estuvimos siguiendo el caso y escuché que la familia decía que le gustaría verme, ante lo que interrumpimos las actividades en Bahía Blanca para venir directamente para acá", agregó en una conferencia de prensa tras el encuentro con los familiares de Paredes.

Asimismo, el mandatario provincial sostuvo: "Estuve reunido con el padre y la compañera: nosotros no hacemos política con esto, solo digo que vinimos para darles nuestro acompañamiento, nuestro pésame y para ponernos a disposición", resaltó el gobernador .

Y añadió: "Puedo decir porque se lo transmití a la familia que se actuó rápidamente y con determinación para apartar a los policías, quienes ya están detenidos a la espera de un juicio".

"Queremos que se haga justicia: estamos contribuyendo con la fiscalía para que se determine cómo ocurrió y cuáles fueron las responsabilidades para que luego todos los responsables sean castigados como corresponde", concluyó.

Acto Suspendido

Por la mañana, el gobernador había suspendido el acto con intendentes y dirigentes de su riñón que iba a realizarse mañana en Mar del Plata.

"Es por una cuestión humana. Es muy triste lo que pasó y tenemos que ser profundamente respetuosos", justificaron fuentes de la gobernación bonaerense.

"No da todo lo mismo, no podemos no estar atentos a la situación que está viviendo la familia", agregaron, luego de que fuera el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien confirmara la suspensión del evento, que todavía no tiene fecha de reprogramación.

El Gobierno de Kicillof se vio sacudido en los últimos días por una sucesión de hechos de violencia que motivaron fuertes críticas de la oposición a la política de seguridad.

La muerte de Paredes, en la que quedaron involucrados agentes de la Policía Bonaerense, tiene como antecedente inmediato el brutal homicidio del kiosquero Cristian Velázquez en Mar del Plata, el martes pasado.

La conmoción que generó el asesinato del repartidor Lucas Aguilar en Moreno, y de los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela, no termina de disiparse en la agenda pública.

La mesa chica del Gabinete terminó de convencer a Kicillof que bajo esas circunstancias, y con la oposición montada en una campaña incesante para responsabilizar al Gobierno provincial, no convenía seguir adelante con un acto político.

Este encuentro había sido gestado por Bianco y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, los dos principales operadores políticos del gobernador.

El acto había sido convocado para este sábado desde las 16 en la explanada contigua al Museo del Mar y con la consigna "La 5ta con Axel".

La participación de Kicillof, a raíz de los últimos acontecimientos de inseguridad, ya estaba en duda antes del asesinato de Matías Paredes.

Los intendentes que lo respaldan en medio de su enfrentamiento con Cristina y Máximo Kirchner, esperaban que en el acto de Mar del Plata se materialice algún tipo de pronunciamiento a favor del desdoblamiento electoral.

Por el momento, dicho anuncio tendrá que esperar. Kicillof, que es proclive a adelantar las elecciones bonaerenses respecto de las nacionales, siempre le aclaró a los suyos que iba a esperar que decantase el panorama del calendario electoral nacional.