Kicillof y Katopodis cierran la campaña en San Martín

El mandatario provincial busca así respaldar al primer candidato a senador bonaerense por esa sección electoral.

Además del ex intendente de San Martín, se prevé también la participación de jefes comunales de la sección como Lucas Ghi (Morón), Federico Achával (Pilar) y Mario Ishii (José C. Paz), y candidatos a legisladores en los distritos donde el peronismo no gobierna.

El evento coincidirá con la conmemoración del Día de la Industria y se llevará a cabo a las 17 en el Centro Miguelete. Se espera la presencia de empresarios industriales y PyMEs, dirigentes de cámaras empresarias, sindicatos, rectores de universidades, representantes del INTI, INTA y CONICET, además de integrantes del gabinete provincial.

La elección del Día de la Industria como marco no es casual: Kicillof viene advirtiendo en sus discursos sobre el impacto de las políticas de ajuste del Gobierno en las PyMEs y en el empleo bonaerense, y busca mostrar respaldo del sector productivo a la propuesta de Fuerza Patria.

El escenario electoral está muy reñido en esa sección: según la encuesta de CB Consultora, La Libertad Avanza (LLA) aparece primero con el 40,3 % de intención de voto, seguido por Fuerza Patria con el 38 %. El Frente de Izquierda-Unidad se posiciona en tercer lugar con el 5,6 %, y la alianza Somos Buenos Aires en cuarto lugar con el 4,5 %.

El principal rival del oficialismo bonaerense es Diego Valenzuela, actual intendente de Tres de Febrero y candidato de LLA en la Primera Sección. Valenzuela fue confirmado como la apuesta de La Libertad Avanza para disputar la sección más poblada de la provincia, en alianza con el PRO.