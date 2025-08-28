Axel Kicillof convocó a los jubilados a frenar a Milei en las urnas

“Este 7 de septiembre tenemos que mostrarle a (Javier) Milei que el pueblo bonaerense no es egoísta y que no está de acuerdo con que les peguen a los jubilados: es llenando las urnas de votos y de esperanza con la boleta de Fuerza Patria”, aseguró Kicillof durante la reunión que se llevó a cabo en el Centro de Jubilados “Instituto Unzué” de esa localidad del Interior provincial.

En ese escenario, el gobernador sostuvo que estamos en presencia de un Gobierno nacional “cruel” que “ataca y reprime a los jubilados y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1961132583233658904&partner=&hide_thread=false Como parte de estos trabajos también sigue avanzando la construcción del Paseo Ribereño en #Mercedes para integrar la ciudad con el río y que los mercedinos tengan un lugar de recreación.



Estas obras estructurales que van a impulsar el desarrollo de la región para las próximas… pic.twitter.com/i4Oo7qRLs3 — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 28, 2025

“En la provincia de Buenos Aires vamos a contramano: incrementamos la inversión en las políticas públicas y las herramientas que nos permiten acompañarlos y lograr que tengan una vida mejor”, contrastó Kicillof.

El encuentro se llevó a cabo con la presencia del ministro de Infraestructura y candidato a senador bonaerense por Fuerza Patria, Gabriel Katopodis; el titular de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente local, Juan Ignacio Ustarroz.

La imagen de Kicillof va en alza

La imagen positiva del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se muestra en alza, mientras que la del presidente Javier Milei mantiene la caída y está peor que la ex mandataria Cristina Kirchner.

Así se desprende del último informe de la consultora Trespuntozero, que coloca a Kicillof con una imagen positiva de 43,8% (entre buena y muy buena) y una negativa de 51,1% (entre mala y muy mala).

El sondeo muestra que el mandatario provincial es el dirigente mejor posicionado del país, y justo detrás suyo se ubica la ex presidenta Cristina Kirchner, con 41,8% de positiva y 55,8% de negativa.

En tercer puesto aparece el jefe de Estado, con una imagen positiva de 39,8% y una negativa total de 58,5%.

Luego se ubica la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con 38,8% de positiva y 58% de negativa.