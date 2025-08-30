Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei: "No es el dueño del circo, es un payaso"

“Configuró una estafa electoral”, lanzó Kicillof en declaraciones radiales, al referirse a los vínculos del oficialismo con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “Nos enteramos que este gobierno está lleno de Menem. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe”, subrayó.

Para el Gobernador, el Ejecutivo nacional tiene que “explicar lo que no puede explicar” y tomó distancia los dichos de los funcionarios nacionales, acerca de que “los kukas” los espían y que esto es una “megaoperación” en medio de la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la Provincia y del 26 de octubre a nivel nacional.

“Si fuera una operación, los audios serían falsos. Ya dijeron que son verdaderos”, comentó, convencido de que el tuit publicado ayer por el vocero Manuel Adorni confirma la veracidad de las grabaciones.

Kicillof insistió en que Milei “no era lo que parecía” y lo definió con una frase que escaló en el escenario político: “Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”. En ese tono, profundizó sus críticas al Presidente: “Es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos. Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias”.

Kicillof saca una selfie durante el acto en Junín. Axel Kicillof volvió a marcar sus diferencias con Javier Milei.

A una semana de las elecciones legislativas bonaerenses, el Gobernador también contrastó trayectorias y visiones económicas. “Yo soy peronista, keynesiano, y él austriaco y chanta. O yo soy doctor en economía y él, el falso doctor. Igual la discusión no es esa: la discusión es que yo soy gobernador, con 1.000 quilombos históricos, y Milei gobierna contra la Provincia de Buenos Aires porque su modelo es anti producción”, afirmó.

Respecto a la interna del peronismo y el armado electoral, Kicillof destacó la conformación de una lista de unidad bajo el sello Fuerza Patria. “Hace tres meses parecía que nos iban a barrer. Hoy conseguimos una sola boleta, todos los sectores juntos haciéndole frente a este plan económico. Del otro lado, Milei arrastró al macrismo y lo vistió con camperita violeta de egresados. Más casta imposible”, ironizó.

"Lo que está pasando exhibe que estamos competitivos en una elección que parecía muy difícil. La suma de los votos en la Provincia va a prefigurar octubre”, agregó.

El mandatario también reveló que mantuvo conversaciones con la expresidenta Cristina Kirchner para cerrar la lista bonaerense: “Hablamos mucho para lograr que fuera lo más amplia posible. Hoy estamos enfocados en ganar septiembre para ganar octubre. Parecía que estábamos peleadísimos, pero en realidad estábamos reseteándonos”.