La Campagnola paraliza su planta de Mar del Plata y suspende a 60 trabajadores

Frente a esa situación, la compañía intentó sostener la actividad mediante el procesamiento de lomos de atún congelados importados desde Ecuador. Sin embargo, la estrategia derivó en una acumulación de latas que no encontraron suficiente salida comercial.

A las dificultades se sumaron problemas vinculados con el abastecimiento local. El buque Floridablanca, habitualmente dedicado a la captura de caballa, reorientó sus operaciones hacia la pesca de merluza hubbsi. Además, la planta no procesa anchoa procedente de Rawson ni de la provincia de Buenos Aires, lo que impidió reemplazar la materia prima faltante.

La explicación de la empresa

En un comunicado, Arcor sostuvo que, debido a una temporada de caballa adversa, La Campagnola se encuentra impedida de garantizar el abastecimiento regular necesario para mantener activa su fábrica marplatense.

La compañía agregó que analiza junto al sindicato distintas alternativas dentro de la legislación laboral vigente para afrontar la situación.

El establecimiento afectado es la única planta del país donde La Campagnola produce conservas de pescado, actividad que quedó bajo control de Arcor tras la adquisición de la marca en 2006.

La firma ya había atravesado otro proceso de reducción de su estructura industrial en 2019, cuando cerró definitivamente su fábrica de conservas en Mendoza, una decisión que afectó a 150 trabajadoras.

Actualmente, mantiene otras tres plantas dedicadas a la elaboración de salsas de tomate en San Juan, Mendoza y Río Negro.

El freno productivo en Mar del Plata se produce, además, en un escenario de debilitamiento del consumo masivo. Según la consultora Scentia, las ventas del sector retrocedieron un 1,7% interanual en septiembre y acumularon una caída del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026.

La combinación de dificultades productivas y menor demanda profundiza así la incertidumbre sobre la actividad de la fábrica y la situación laboral de sus trabajadores.