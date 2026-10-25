La Campagnola paraliza su planta de Mar del Plata y suspende a 60 trabajadores

La empresa del Grupo Arcor interrumpirá la producción de conservas de pescado desde el miércoles 28 de octubre por falta de materia prima, acumulación de stock y caída de las ventas.
La empresa La Campagnola, perteneciente al Grupo Arcor, paralizará desde el próximo miércoles 28 de octubre su planta de conservas de pescado de Mar del Plata y suspenderá temporalmente a 60 trabajadores, como consecuencia de la escasez de materia prima, la acumulación de productos sin vender y la caída de la demanda.
La medida fue acordada con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), aunque todavía resta definir el porcentaje de los salarios que cobrarán los operarios afectados.
La suspensión se instrumentará mediante el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el pago de asignaciones no remunerativas durante períodos de inactividad laboral. Representantes gremiales y directivos de la compañía mantienen conversaciones para establecer las condiciones económicas del acuerdo.
Uno de los principales factores que desencadenaron la paralización fue la fuerte caída en la disponibilidad de caballa, cuyos desembarques se desplomaron cerca del 90% respecto de la temporada anterior.
Frente a esa situación, la compañía intentó sostener la actividad mediante el procesamiento de lomos de atún congelados importados desde Ecuador. Sin embargo, la estrategia derivó en una acumulación de latas que no encontraron suficiente salida comercial.
A las dificultades se sumaron problemas vinculados con el abastecimiento local. El buque Floridablanca, habitualmente dedicado a la captura de caballa, reorientó sus operaciones hacia la pesca de merluza hubbsi. Además, la planta no procesa anchoa procedente de Rawson ni de la provincia de Buenos Aires, lo que impidió reemplazar la materia prima faltante.
En un comunicado, Arcor sostuvo que, debido a una temporada de caballa adversa, La Campagnola se encuentra impedida de garantizar el abastecimiento regular necesario para mantener activa su fábrica marplatense.
La compañía agregó que analiza junto al sindicato distintas alternativas dentro de la legislación laboral vigente para afrontar la situación.
El establecimiento afectado es la única planta del país donde La Campagnola produce conservas de pescado, actividad que quedó bajo control de Arcor tras la adquisición de la marca en 2006.
La firma ya había atravesado otro proceso de reducción de su estructura industrial en 2019, cuando cerró definitivamente su fábrica de conservas en Mendoza, una decisión que afectó a 150 trabajadoras.
Actualmente, mantiene otras tres plantas dedicadas a la elaboración de salsas de tomate en San Juan, Mendoza y Río Negro.
El freno productivo en Mar del Plata se produce, además, en un escenario de debilitamiento del consumo masivo. Según la consultora Scentia, las ventas del sector retrocedieron un 1,7% interanual en septiembre y acumularon una caída del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026.
La combinación de dificultades productivas y menor demanda profundiza así la incertidumbre sobre la actividad de la fábrica y la situación laboral de sus trabajadores.
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