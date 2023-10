La candidata a vice de Milei reconoció: "Luis Barrionuevo me incomoda"

Este martes, la candidata a la vicepresidencia por ese espacio, Victoria Villarruel, declaró públicamente su incomodidad por el acercamiento a LLA del líder gastronómico Luis Barrionuevo, algo que fue observado y criticado, principalmente por referentes de la oposición.

"A Barrionuevo, puntualmente, no lo conozco, pero no es un personaje con el que yo tenga acuerdo", dijo Villarruel. "Si tengo que hablar de un sindicalista, a mí me gusta (José Ignacio) Rucci, no me gustan los sindicalistas del presente. Lo estoy marcando para que entiendas la divergencia que yo tengo", aclaró en declaraciones a la señal LN+

"Me incomoda (Barrionuevo) como le incomoda a cualquier persona en un país donde no hay agremiación libre", amplió quien es nada menos que la compañera de Javier Milei.

Villarruel-Barrionuevo.mp4 Las declaraciones de Victoria Villarruel sobre Luis Barrionuevo. Gentileza: LN+

Estas apreciaciones se dan luego de que Milei asistiera días atrás a una charla organizada por Barrionuevo en el complejo Golden Center de Parque Norte, predio de otro sindicalista como es Armando Cavalieri, referente de los empleados de Comercio.

Por otra parte, el gremialista gastronómico no sólo está cercano desde las ideas y propuestas del economista sino que se muestra más que activo en la campaña de la LLA y es optimista con un triunfo en primera vuelta.

"Milei es el presidente del futuro, no tengan dudas. Va a ganar en primera vuelta", declaró el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), quien ya había revelado que será el encargado de "armar la fiscalización" de Milei en once provincias durante los próximos comicios, en los que apunta a sumar "más de 200 mil fiscales".

Según el dirigente justicialista, en las PASO, donde en el escrutinio definitivo la LLA obtuvo el 29,86% de los votos, la lista encabezada por Milei-Villarruel en realidad “obtuvo un 37%", y esa diferencia se debe a que "hubo lugares donde no se fiscalizó". "No es que le robaron votos, no tenía estructura y ahora la va a tener", aseguró.

“Nuestra responsabilidad es fiscalizar, no le pedí, ni quiero, ni aspiro a recomendar a nadie en el gobierno de Milei", aclaró Barrionuevo de cara a la eventual llegada del libertario al Poder Ejecutivo. "Eso es el poder y lo que he hecho siempre", sostuvo.

Luis-Barrionuevo.jpg Luis Barrionuevo dice que ayudará a Javier Milei a fiscalizar pero no le pedirá nada a cambio. Archivo.

Barrionuevo propuso que los sindicatos se hagan cargo de los seguros de desempleo

Luis Barrionuevo reconoció que apunta a que en el Gobierno de Javier Milei los gremios se hagan cargo de los seguros de desempleo y también que sean responsables de los planes sociales, para integrar a los beneficiarios en el trabajo formal.

Desde su Catamarca natal, el exsenador nacional dio detalles de sus charlas con el candidato presidencial en una entrevista a una señal de cable local: "Ayudo a que cambie el país. Necesitamos un cambio para mis hijos y mis nietos".

Su acercamiento a Milei generó profundo malestar en la CGT, desde donde no se disimuló ese enojo. Lejos de tratar de calmar las aguas, Barrionuevo avanzó en algunas ideas que aspira que el libertario impulse y que modificarían al mundo sindical.

En ese sentido, aseguró que se baraja la posibilidad de un traspaso de los planes sociales a manos de los sindicatos, para así evitar que los beneficiarios sean "arriados" por los referentes de los distintos movimientos sociales.

Barrionuevo también explicó que se apunta a facilitar la integración de los integrantes del Potenciar Trabajo en el trabajo formal: "Sea con nuestro sindicato o con la UOM (Unión Obrera Metalúrgica)", manifestó.

Además, los sindicatos podrían tener a su cargo de los seguros de desempleo: "La gente desocupada va a cobrar con su gremio". Y ahondó: "Hay que capitalizar a los desocupados. Cada gremio va a tener que adecuarlos, ordenarlos y organizarlos".

"Aggiornar" los convenios colectivos es otro de los puntos que entusiasma a ambos dirigentes, para avanzar así en una reforma laboral. "Hay convenios que son de 1975", se justificó.