La CGT llamó a la unidad del peronismo y pidió superar las internas de cara a 2027

“La sociedad argentina está esperando otra respuesta de la dirigencia”, sostuvo el titular del Sindicato del Vidrio, quien pidió asumir la responsabilidad de reconstruir un proyecto político que vuelva a ofrecer oportunidades a la ciudadanía.

Críticas al Gobierno

Jerónimo también cuestionó el rumbo del Gobierno y describió el deterioro de las condiciones laborales. “Llegué a vivir procesos más virtuosos, en los que discutíamos más derechos, mientras que hoy discutimos cómo sostener los derechos”, señaló.

En esa línea, criticó el accionar de las fuerzas de seguridad durante la reciente Marcha Federal Universitaria y denunció la presencia de infiltrados y el despliegue de un aparato represivo.

Proyecto de país

Por su parte, Jorge Sola sostuvo que resulta imprescindible construir “un proyecto de país que tenga a los trabajadores en el centro de la escena” y expresó la disposición del movimiento sindical a participar activamente en ese proceso.

“Exigimos construir ese proyecto, nos ofrecemos a construir ese proyecto de país para enfrentar a un gobierno que nos es ajeno”, afirmó.

El tercer integrante del triunvirato, Octavio Argüello, también insistió en la necesidad de defender los derechos laborales conquistados y consideró que el principal desafío del justicialismo es alcanzar la unidad sobre la base de su doctrina histórica.

La ceremonia contó con la presencia del expresidente Eduardo Duhalde, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el intendente de La Plata, Julio Alak, entre otros dirigentes.

Además, antes del inicio se leyó un mensaje de adhesión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El cierre estuvo marcado por la interpretación de la marcha peronista a cargo de Hugo del Carril hijo.

Con la carrera presidencial de 2027 cada vez más cerca, la CGT buscó instalar un mensaje hacia el interior del justicialismo: superar las divisiones y recuperar una propuesta política que vuelva a colocar las demandas de los trabajadores en el centro del debate.