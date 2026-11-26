Además, cuestionan la retención de recursos que deberían destinarse al sistema de salud. En una denuncia presentada contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo señaló que el Estado mantiene pendientes unos $688.000 millones correspondientes a las obras sociales.

La central sindical también atribuye parte del deterioro a la pérdida del poder adquisitivo. José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias y secretario de Acción Social de la CGT, estimó que los salarios cayeron alrededor de un 30%, una situación que, según afirmó, compromete la sustentabilidad del sistema.

advierten sobre el deterioro de las obras sociales y reclaman los recursos necesarios para garantizar las prestaciones.

De acuerdo con los datos difundidos por la organización, más de 11 millones de beneficiarios no alcanzan a cubrir la canasta básica de salud y más de un millón de personas dejaron de estar afiliadas a obras sociales. En paralelo, el sistema público recibió a unos 742.000 usuarios adicionales durante los últimos dos años.

La movilización contará con la participación de delegados, militantes y dirigentes sindicales. También se prevé la presencia de trabajadores de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), entre ellos integrantes de Camioneros, uno de los sectores que denuncia mayores dificultades para sostener su cobertura médica.

Durante la jornada, los representantes gremiales realizarán un acto y entregarán un petitorio formal a las autoridades de la Superintendencia, encabezada por Horacio Guevara. La CGT reclamará una respuesta inmediata y advertirá sobre las consecuencias que el desfinanciamiento puede tener en la atención de los trabajadores y sus familias.

La CGT confirmó un cese de actividades para diciembre

La protesta de este jueves forma parte del plan de acción de la central obrera contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. Como próximo paso, la organización confirmó que realizará un cese de tareas de cuatro horas durante diciembre, en una franja horaria que será definida la próxima semana.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, ratificó la medida y aclaró que los trabajadores deberán concurrir a sus puestos. Durante ese período, se llevarán adelante asambleas para debatir los reclamos laborales y exponer las dificultades que atraviesan los distintos sectores.

“Queremos dejar en claro la modalidad del cese de actividades. Los trabajadores concurrirán a sus puestos de trabajo, estarán presentes en sus lugares de actividad y realizarán asambleas para debatir y visibilizar las problemáticas que atraviesa el mundo del trabajo”, explicó Jerónimo.

El dirigente sostuvo que la jornada buscará reflejar la situación de los trabajadores registrados, informales y precarizados frente a las medidas del Ejecutivo. También señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia progresiva de protesta que continuará mientras no haya respuestas a los reclamos sindicales.

Por su parte, los integrantes del triunvirato cegetista —Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— dejaron abierta la posibilidad de acompañar el cese de actividades con una movilización, en rechazo al ajuste y al deterioro de las condiciones laborales.