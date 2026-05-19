Los precios mayoristas subieron 5,2% en abril, el mayor aumento en dos años

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 2,09%; “Productos refinados del petróleo”, con 1,63%; “Sustancias y productos químicos”, con 0,46%; “Alimentos y bebidas”, con 0,26%; y “Productos de caucho y plástico”, con 0,18%.

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en el mismo período, que se explica por la suba de 4,9% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,8% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

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El costo de la construcción

El costo de la construcción subió 3,1% en abril de 2026 respecto de marzo y 30,2% interanual, según los datos publicados por el Indec. Este resultado es consecuencia de las alzas de 2,9% en el capítulo “Materiales”, 3,1% en “Mano de obra” y 3,3% en “Gastos generales”.

El capítulo “Mano de obra” refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 31 de marzo de 2026, homologado por la Resolución DI-2026-468-APN-DNRYRT#MCH el 7 de abril aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde abril de 2026 y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución.

El capítulo “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de abril a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas. El cuadro tarifario se encuentra disponible en las resoluciones ENRE 198/26 y 197/26.