La defensa de Diego Spagnuolo pidió la nulidad de la causa

“Los audios son falsos, están editados o hechos por inteligencia artificial y fuera del contexto de charla”, aseguró su abogado, Mauricio D’Alessandro, en declaraciones a la prensa.

“Spagnuolo me dijo que los audios son falsos y que no es su voz. Vamos a esperar que se levante el secreto de sumario para poder acceder y analizar los audios", agregó el letrado, luego la audiencia que tuvo lugar en los Tribunales Comodoro Py.

La causa comenzó en agosto luego de los audios filtrados en los que Spagnuolo aparentemente describe un sistema de retornos del 3% en compras de medicamentos e insumos para personas con discapacidad.

El escándalo por la ANDIS avanza en lo judicial y las pesquisas se orientaron a Diego Spagnuolo.

En las audios, se menciona la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y de Eduardo “Lule” Menem, uno de los asesores del Gobierno.

En ese contexto, Spagnuolo fue removido de su cargo por decreto del presidente Javier Milei. Hasta ahora, el exfuncionario no había hecho declaraciones públicas sobre el contenido de las grabaciones.

La defensa planteó la posibilidad de un espionaje ilegal, incluso con conexiones internacionales, y exigió anular toda la investigación por considerar que se vulneró la intimidad del imputado.

La respuesta de la Justicia

Por su parte, el fiscal federal Franco Picardi se opuso al pedido de nulidad. “Los audios no tienen valor probatorio en este momento y hay otros elementos en el expediente que justifican la pesquisa”, sostuvo.

Entre ellos, destacó el decreto presidencial que cesó a Spagnuolo. “Resulta llamativo que ahora se hable de IA cuando, al ser despedido, no se mencionó nada similar. No existe ninguna prueba de espionaje ilegal”, agregó Picardi.