SADAIC contestó las críticas de Sturzenegger y reclamó que se respete el derecho de propiedad

A través de sus redes sociales, Sadaic, dirigiéndose al funcionario señaló: "Ud. bien sabe que la música tiene dueño", tal como se garantiza en el Artículo 17 de la Constitución Nacional («todo Autor es Propietario exclusivo de su obra») y la Ley 11.723, que garantiza "un pago justo por su trabajo».

En su comunicado, la entidad niega la cifra de U$S 278.000.000 que, según el Ministerio, SADAIC y AADI-CAPIF "podían haber cobrado en un año" por el uso de música en fiestas sociales.

SADAIC contrastó esta estimación con sus propios registros. Según la sociedad, en el último ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2025, solo se registraron 55.200 fiestas sociales, cuya recaudación ascendió a un monto aproximado de US$ 4.800.000. Esta suma, afirmaron, es «muy inferior y diferente» a la manejada por el Ministerio, y aseguraron que fue «fehacientemente distribuida» a sus socios.

Fiestas privadas

La entidad también se refirió a la estimación de 442.350 fiestas privadas realizadas al año en Argentina (lo que equivale a 1.211 eventos por día), señalando que esta alta frecuencia "demuestra claramente que el negocio de comercialización que realizan los Salones de Fiestas y Eventos es muy exitoso y productivo a favor de ellos…pero de nosotros no".

Además, SADAIC defendió el modelo de gestión colectiva al destacar que el cobro por el uso de música en eventos sociales es una práctica estandarizada a nivel global. Mencionaron países como España, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Chile, Colombia y Canadá, donde la percepción de estos derechos se realiza a través de entidades de gestión similares.

Libertades y derechos

Frente a las "constantes referencias desfavorables" hacia la Sociedad, Sadaic finalizó su comunicado con una aclaración sobre la libertad de elección de los organizadores de eventos: "Es importante y necesario aclarar que… La utilización de música no es obligatoria… es optativa. Todos pueden realizar sus fiestas y eventos… sin música. Pero si la música se utiliza para beneficio de estas empresas, corresponde un justo pago a los autores y compositores".

Finalmente, Sadaic señaló: "La Propiedad Privada es un derecho y los Derechos deben ser respetados"