Milei confirmó que gestiona la compra submarinos y buques a Francia

Según versiones periodísticas, la tratativas ya venía trascendiendo en los últimos meses y ahora tuvieron un avance. De todos modos, no hay un plazo estipulado para la firma del convenio entre ambos países.

Milei lo confirmó durante una entrevista ante el medio francés Public Sénat. “Terminamos de tener una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos y le estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas”, detalló sobre su vínculo con su par francés, Emmanuel Macron.

“Argentina necesita recuperar su capacidad submarina de la Armada y Francia es uno de los países líderes en este tipo de tecnologías”, confirmó.

image

Complicaciones por la tasa de interés

Debido al alto nivel de tasas que tiene la Argentina para tomar deuda en el exterior, en el Gobierno reconocen que toda la gestión para la adquisición de submarinos dependía de que Francia accediera a fabricar las unidades y que Argentina pague una vez que fueran terminadas.

Se trataría de un pago en formato de "contraentrega", algo que es muy poco habitual en este tipo de operaciones entre países.

El Presupuesto 2025, que no fue sancionado, habilitaba a la toma de un crédito plurianual por 2.310 millones de dólares para “Recuperación Submarina”, la necesidad de utilizar fondos similares para la compra de submarinos.

Por su parte, ek Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, envió a la compañía francesa Naval Group una carta de intención para la incorporación de tres unidades del modelo evolucionado del submarino Scorpene.

La Armada no tienen ningún submarino operativo. Solo hay dos unidades inactivas: el ARA Santa Cruz está en los talleres de Tandanor, pero sin previsiones de salir; y el ARA Salta está amarrado en Mar del Plata y solo se utiliza para adiestramiento.