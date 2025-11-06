El Gobierno propuso a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea

El pedido de aprobación de la designación de Iglesias fue enviado al centro administrativo de la UE, con sede en la ciudad de Bruselas, en Bélgica.

El plácet debe ser aprobado por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, un largo proceso que puede extenderse hasta unos tres meses.

El legislador del PRO, -alineado fuertemente con La Libertad Avanza (LLA)- tiene mandato en la Cámara baja hasta el 10 de diciembre, por lo que la gestión libertaria lo propuso para representar al país ante la UE en momentos en que sigue empantanada la puesta en marcha del acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo.

Precisamente, Iglesias fue uno de los impulsores del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur durante su gestión como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados.

Aunque el acuerdo se encuentra demorado, entró en proceso de ratificación en septiembre pasado y días atrás el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo que espera que se oficialice "en las próximas semanas".

Por su parte, el canciller Pablo Quirno destacó como prioritario de su recién iniciada gestión que se apruebe el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea. Iglesias participó la semana pasada en Casa Rosada de la ceremonia de asunción del ex secretario de Finanzas como nuevo jefe de la diplomacia argentina, cuando el presidente Javier Milei le tomó juramento en el Salón Blanco.

En junio del año pasado, Atilio Berardi, diplomático de carrera de Cancillería, fue desplazado como embajador ante la UE para ser trasladado a la embajada de Argelia y desde ese momento la representación argentina frente al bloque europeo se mantiene sin jefatura.

En octubre pasado, la Unión Europea nombró al danés Erik Høeg como nuevo embajador del bloque ante la Argentina, sucediendo al español Amador Sánchez Rico.