La Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo en la causa por corrupción en Discapacidad

De acuerdo con la resolución, “ciertas personas” de la ANDIS y del sector privado vinculado con el rubro de la salud habrían actuado de manera coordinada y mediante “acuerdos espurios”. Según la acusación, habrían integrado una organización destinada a cometer ilícitos y obtener importantes sumas de dinero en perjuicio de la administración pública.

La investigación también señaló que las presuntas maniobras habrían afectado a personas con discapacidad, a las que describió como una población “especialmente vulnerable”. Entre ellas se encuentran beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, además de madres con siete hijos y mayores de 70 años en situación de pobreza.

Según el expediente, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS habría funcionado como “el centro de operaciones” de distintas actividades ilícitas. La acusación sostiene que se convirtió en una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados (sic)”, mediante procedimientos que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad y transparencia.

La investigación también describe presuntos pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores vinculados con funcionarios y sostiene que el organismo habría sido administrado o co-gestionado por agentes externos con influencia en el sector de la salud, especialmente droguerías y empresas de insumos de alto costo. Con la confirmación de los procesamientos, Spagnuolo y los demás acusados quedan más cerca de una eventual instancia de juicio oral.