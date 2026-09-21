Jorge Macri pedirá el juicio político contra la magistrada Laura De Marinis

Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político.



La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito.



No voy a pedir perdón… https://t.co/qTqzIcoVh9 — Jorge Macri (@jorgemacri) September 21, 2026

El fallo de la jueza De Marinis

El Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró este lunes la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años acusado por un robo en grado de tentativa. Conforme el fallo, De Marinis rechazó el planteo de incompetencia efectuado por la defensa oficial y consignó que el implicado es "no punible".

La magistrada desestimó el recurso, al sostener que la Corte de Suprema de Justicia afirmó que "el carácter nacional de los tribunales ordinarios es transitorio", por lo que el Tribunal Superior de Justicia porteño "debe intervenir ante un conflicto de competencia entre los juzgados ordinarios de esta ciudad".

La causa en cuestión es contra M.I.A., de 14 años, por quien pesaba una causa por tentativa de robo infraganti, el 10 de septiembre pasado. El menor estaba imputado junto a otras tres personas, aunque fue el único de los cuatro que recibió el sobreseimiento por la declaración de inconstitucionalidad de la ley que rige desde principios de este mes.

La jueza planteó en su fallo la idea de dar una respuesta social desde el Estado (educación, contención, salud), en lugar del castigo penal a jóvenes cuyas trayectorias vitales han estado marcadas por la vulneración de derechos básicos. "Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros", remarcó.

Y añadió: "No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero". De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley 27.801 que es el que establece el alcance de la nueva normativa.