Los industriales proyectan un panorama poco favorable para el sector

De cara al trimestre septiembre-noviembre de 2026, el panorama productivo muestra un predominio de estabilidad, aunque con un sesgo hacia la baja. En cuanto al volumen de producción, el trabajo reflejó que un 64,9% prevé que no habrá cambios, un 19,7% anticipa disminuciones y solo un 15,4% espera un incremento.

En relación a la demanda interna, detalló que un 62,4% de las firmas no prevé variaciones en los pedidos locales, frente a un 23,8% que calcula reducciones y un 13,8% que estima aumentos. Mientras que en exportaciones, un 64,7% anticipa estabilidad, un 18,2% proyecta subas y un 17,1% prevé bajas.

Por el lado del mercado laboral, el informe reveló que un 79,8% de las empresas planea mantener su dotación sin cambios, un 16,5% prevé reducciones en la plantilla de personal, y apenas un 3,7% prevé incorporar trabajadores. Asimismo, en lo que respecta a los precios promedio de venta para los próximos tres meses, un 62,4% estima que se mantendrán estables, un 30,5% prevé aumentos y un 7,1% anticipa bajas.

Según el Indec, la actividad industrial cayó 5% en julio frente a junio y registró una baja de 4,9% respecto del mismo mes de 2025. Con ese resultado, el sector acumuló una contracción de 2,6% entre enero y julio de 2026.

El desempeño fue heterogéneo entre las ramas que integran el índice de producción manufacturera. Doce de las 16 divisiones informaron descensos interanuales, mientras que solo cuatro cerraron julio con variaciones positivas.