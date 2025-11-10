Reino Unido: Mujer reclama que su ex la indemnice por "robarle los años de maternidad"

Una británica de 34 años le pidió a su ex una compensación económica, alegando que su ruptura la dejó sin tiempo para formar una familia. El caso fue publicado por The Telegraph y abrió el debate.
Una mujer del Reino Unido acusó a su ex novio de 38 años porque con la decisión de terminar la relación él le “robó los años de maternidad” y sostiene que por ello debe pagarle una indemnización. Así lo hizo saber a través de una carta que envió al diario The Telegraph.
Según relató, ambos habían acordado formar una familia, pero mientras él se enfocaba en su carrera profesional, ella organizaba su vida doméstica pensando en el futuro común. Al romperse el vínculo, dice, perdió tiempo valioso para cumplir su deseo de ser madre.
En su carta, la mujer expresó que evalúa realizar una fertilización asistida, aunque le resulta costosa. “Siento que él debería pagarla”, afirmó. Sin embargo, su ex no reconoce tener ninguna responsabilidad económica.
Aun devastada por la ruptura, la mujer no renuncia a su deseo de tener hijos. Cree que una compensación sería una forma de “reparar” lo que considera un daño emocional y biológico.
Desde la columna “Moral Money”, los especialistas respondieron que no existe derecho legal a compensación en estos casos. Los tribunales británicos solo pueden intervenir sobre bienes compartidos, como la propiedad y la hipoteca.
Le aconsejaron, en cambio, centrarse en su resiliencia personal y seguir adelante con su proyecto de maternidad sin depender de su expareja.
