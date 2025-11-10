Reino Unido: Mujer reclama que su ex la indemnice por "robarle los años de maternidad"

Según relató, ambos habían acordado formar una familia, pero mientras él se enfocaba en su carrera profesional, ella organizaba su vida doméstica pensando en el futuro común. Al romperse el vínculo, dice, perdió tiempo valioso para cumplir su deseo de ser madre.

Un reclamo inusual

En su carta, la mujer expresó que evalúa realizar una fertilización asistida, aunque le resulta costosa. “Siento que él debería pagarla”, afirmó. Sin embargo, su ex no reconoce tener ninguna responsabilidad económica.

Aun devastada por la ruptura, la mujer no renuncia a su deseo de tener hijos. Cree que una compensación sería una forma de “reparar” lo que considera un daño emocional y biológico.

Desde la columna “Moral Money”, los especialistas respondieron que no existe derecho legal a compensación en estos casos. Los tribunales británicos solo pueden intervenir sobre bienes compartidos, como la propiedad y la hipoteca.

Le aconsejaron, en cambio, centrarse en su resiliencia personal y seguir adelante con su proyecto de maternidad sin depender de su expareja.