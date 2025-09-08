La Matanza: el peronismo ganó las elecciones con 28 puntos de ventaja sobre LLA/PRO

Con una participación del 65 por ciento del padrón electoral y en total tranquilidad y transparencia, el intendente de La Matanza y la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires lograron duplican a los libertarios.

Embed ¡Una vez más La Matanza marca el rumbo!



Con una elección histórica y arrasadora, el pueblo dio el triunfo más grande del peronismo en toda la Provincia de Buenos Aires.



Gracias a la militancia más gloriosa e incomparable, que no se compra ni se vende. pic.twitter.com/eUZpdEGbTX — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) September 8, 2025

Amplia victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires

El peronismo le asesta un duro golpe al gobierno de Javier Milei al imponerse en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires por una diferencia mayor a los 13 puntos, con casi el 80% escrutado. Fuerza Patria logra el 46, 93por ciento de los votos y la Alianza La Libertad Avanza el 33,8 por ciento con el 82% de las mesas escrutadas.

Fue una elección con un nivel de asistencia mayor al esperado porque la Junta Electoral bonaerense confirmó que votó más el 63 por ciento del padrón.

Los bonaerenses eligieron este domingo 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias. Se trataba de un test clave para el presidente Javier Milei, que atraviesa la mayor crisis de su gestión, y será un duro golpe. Del otro lado, el gobernador Axel Kicillof, es el gran ganador de cara a las elecciones de 2027.