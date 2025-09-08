La Matanza: el peronismo ganó las elecciones con 28 puntos de ventaja sobre LLA/PRO

La lista de Fuerza Patria encabezada por Verónica Magario y Fernando Espinoza logró el 56% de los votos en las elecciones legislativas provinciales celebradas este domingo.
La lista de Fuerza Patria encabezada por Verónica Magario y Fernando Espinoza logró el 56% de los votos en las elecciones legislativas provinciales celebradas este domingo en La Matanza, ubicándose 28 puntos por encima de la alianza La Libertad Avanza-PRO, que se ubicó en segundo lugar.
Con una participación del 65 por ciento del padrón electoral y en total tranquilidad y transparencia, el intendente de La Matanza y la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires lograron duplican a los libertarios.
El peronismo le asesta un duro golpe al gobierno de Javier Milei al imponerse en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires por una diferencia mayor a los 13 puntos, con casi el 80% escrutado. Fuerza Patria logra el 46, 93por ciento de los votos y la Alianza La Libertad Avanza el 33,8 por ciento con el 82% de las mesas escrutadas.
Fue una elección con un nivel de asistencia mayor al esperado porque la Junta Electoral bonaerense confirmó que votó más el 63 por ciento del padrón.
Los bonaerenses eligieron este domingo 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias. Se trataba de un test clave para el presidente Javier Milei, que atraviesa la mayor crisis de su gestión, y será un duro golpe. Del otro lado, el gobernador Axel Kicillof, es el gran ganador de cara a las elecciones de 2027.
comentar