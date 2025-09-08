Los distritos bonaerenses con mayor diferencia de votos para Fuerza Patria

Además del análisis de resultados tomando como referencia el porcentaje de votos obtenidos en cada distrito, también debe medirse la diferencia del número de de sufragios logrados en cada municipio por el peronismo frente a la alianza entre LLA y el PRO.

Tomando en cuenta este segundo enfoque, la mayor diferencia de votos -161.691- a favor de Frente Patria se logró en La Matanza, municipio comandado por Fernando Espinoza.

Inmediatamente después se ubicó Lomas de Zamora. En este partido liderado por Federico Otermín, el peronismo logró superar a los libertarios-PRO por 101.903 sufragios.

Finalmente, en tercer lugar se ubicaron las comunas de Malvinas Argentinas -cuyo intendente es Leo Nardini- y Almirante Brown (al mando de Mariano Cascallares), con 80.314 votos por encima de LLA-PRO.

Con un gran desempeño y habiendo contribuido a la victoria peronista en territorio bonaerense, se ubicaron Avellaneda (con 74.686 votos) , Berazategui /74.032), Florencio Varela (65.606) , Moreno (55.580) y Quilmes, donde Fuerza Patria superó por 53.917 votos a la alianza LLA-PRO.

Estos municipios consolidaron en sus respectivos Concejos Deliberantes y demostraron su capacidad de convocatoria y fortaleza frente al Gobierno Nacional en el respaldo del gobernador Axel Kicillof.