Reino Unido: tenía que declarar ante la Justicia, intentó huir y chocó con su auto

Según la Policía de Cambridge, el joven aceleró de forma temeraria para evitar ser detenido. Las cámaras registraron cómo perdió el control del vehículo al llegar a una rotonda y terminó volcando. Jarrett debía comparecer ante un tribunal británico por delitos vinculados a la posesión y distribución de material ilegal de menores, descubiertos durante una investigación iniciada en julio de 2024.

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron más de 700 imágenes y 771 videos con contenido ilícito, además de material calificado como pornografía extrema. Y Jarrett permanecía en libertad bajo fianza cuando ocurrió el accidente.

Tras volcar con su auto, Jarrett fue sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel, y se le impuso una prohibición para conducir por más de cinco años. El detective Simon Law afirmó que su comportamiento “refleja una clara intención de no enfrentar la Justicia”, y que las imágenes fueron publicadas para mostrar los riesgos de este tipo de conductas.