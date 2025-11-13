Reino Unido: tenía que declarar ante la Justicia, intentó huir y chocó con su auto

Luke Jarrett, de 26 años, volcó con su auto a gran velocidad el mismo día en que debía declarar ante la justicia británica por imágenes ilícitas de menores.
En Reino Unido, Luke Jarrett tenía que declarar ante la Justicia por acusaciones de delitos sexuales, intentó huir y chocó con su auto. El hecho ocurrió el 22 de septiembre, cuando el hombre de 26 años conducía un Jeep Cherokee por una carretera de Cambridgeshire.
Según la Policía de Cambridge, el joven aceleró de forma temeraria para evitar ser detenido. Las cámaras registraron cómo perdió el control del vehículo al llegar a una rotonda y terminó volcando. Jarrett debía comparecer ante un tribunal británico por delitos vinculados a la posesión y distribución de material ilegal de menores, descubiertos durante una investigación iniciada en julio de 2024.
Durante el allanamiento, las autoridades encontraron más de 700 imágenes y 771 videos con contenido ilícito, además de material calificado como pornografía extrema. Y Jarrett permanecía en libertad bajo fianza cuando ocurrió el accidente.
Tras volcar con su auto, Jarrett fue sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel, y se le impuso una prohibición para conducir por más de cinco años. El detective Simon Law afirmó que su comportamiento “refleja una clara intención de no enfrentar la Justicia”, y que las imágenes fueron publicadas para mostrar los riesgos de este tipo de conductas.
