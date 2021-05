La semana en que Cristina volverá a ser presidenta

Mientras tanto, aquí en la Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a ocupar un lugar que ya le resulta familiar: ejercerá la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

No será una semana cualquiera. El lunes, el Ejecutivo enviará al Congreso (casi seguro entrará por la Cámara de Diputados) el proyecto de Ley que busca ponerle un `corset´ a las provincias a la hora de acatar las disposiciones que tome la Nación respecto de la restricción de la circulación y demás medidas vinculadas con la pandemia del Covid-19.

De esta manera, el oficialismo planea controlar a los gobernadores rebeldes y, al mismo tiempo, evitar que la Corte Suprema de Justicia vuelva a fallar en contra de la Nación, tal como ocurrió con la autonomía que le reconocieron a la Ciudad de Buenos Aires respecto de la presencialidad en los colegios.

Y si bien el proyecto de Ley fue minuciosamente revisado por el propio Presidente (que lo revisó con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello), y llevará estampada su firma, ingresará el lunes, cuando Cristina efectivamente esté al frente del Ejecutivo.

La gira de Alberto Fernández

Cuando ese proyecto de Ley ingrese al Congreso, Alberto Fernández estará en Lisboa, su primera parada de esta gira de “un país por día” como la llaman en su entorno. Es que Portugal es su primer destino. Allí el domingo el Presidente se reunirá con su par Marcelo Rebelo de Sousa. Y el lunes compartirá un almuerzo con el Primer Ministro, Antonio Costa. Por la tarde, tomará un avión que lo llevará a España.

No irá solo el Presidente. La primera dama, Fabiola Yáñez, lo acompañará, al igual que el canciller Felipe Solá. También estarán Julio Vitobello y el ministro Martín Guzmán, quien se sumó a último momento a la gira. Es que, aunque pueda parecer increíble, en un principio desde la Casa Rosada no incluían al titular de Economía en este tour. El argumento era: “estuvo hace poco por Europa y no tendría mucho sentido que vaya de nuevo”. Sin embargo, ¿qué sentido tendría hacer una gira en busca de apoyo para crear un acuerdo con el FMI sin la presencia de quien dialoga directamente con ese organismo? Finalmente, no faltan quienes señalen que Guzmán fue incluido luego del affaire con el subsecretario de Energía, Federico Basualdo. Por el motivo que sea, Guzmán estará en la gira y volverá a verse con el Papa Francisco. Pero eso será sobre el final. No nos adelantemos.

Antes de llegar a Roma —donde finalizará la gira presidencial—, Alberto y su comitiva estarán en Madrid. Allí, en el Palacio de la Zarzuela, se reunirán con el Rey Felipe VI por la mañana. Para la hora del almuerzo, la cita será en el Palacio de la Moncloa, donde compartirán una comida con el presidente español, Pedro Sánchez.

El ritmo será intenso y no habrá tiempo para pasear, aunque por otra parte la pandemia tampoco permite hacer mucho turismo. El miércoles, llegará el turno de Francia. En la maravillosa París, Alberto Fernández se reunirá con empresarios en la sede de la Embajada argentina. Y luego se dirigirá al Palacio del Elíseo donde se encontrará con el presidente Emmanuel Macron. Por la tarde, la comitiva abordará el avión que los llevará al que tal vez sea el destino más importante: Italia. Claramente, la foto más esperada será la de Alberto con el Papa Francisco.

Cara a cara: Alberto y el Papa Francisco

Jueves por la mañana. La cita será en Santa Marta, el área del Vaticano donde vive el Papa Francisco, de manera muy austera. Allí, quien fuera el cardenal Jorge Bergoglio, recibirá a Alberto Fernández en una audiencia privada. Como la comitiva es pequeña, podrán acompañarlo, aunque la charla será a solas y cara a cara. Francisco y Alberto. La foto, tal vez, podría incluir a los acompañantes.

Tras conversar con la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el presidente almorzará con su par de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, para luego tener una reunión de trabajo, en el Palacio Chigi, con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi.

El resto de la tarde del jueves y el viernes serán horas para descansar y reponer fuerzas. Tal vez para conversar con la prensa que, en esta oportunidad acompañará al presidente como en las viejas épocas. Sólo 10 periodistas que representarán a diez medios de comunicación viajarán con Alberto y su comitiva por Europa. Ellos, como los funcionarios, emprenderán el regreso al país el viernes por la noche. Al país que durante esos días, gobernó Cristina Fernández de Kirchner.