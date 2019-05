La socióloga Dora Barrancos renunció al directorio del Conicet

Este jueves, la prestigiosa investigadora presentó su dimisión tras ocho años de permanencia en el Conicet acusando razones de “orden moral” que se justifican en el hecho de que los científicos Mario Pecheny –designado para sucederla un año atrás- y Alberto Kornblihtt todavía no han sido incorporados a sus respectivos departamentos. La designación de Pecheny debía efectivizarse mediante un decreto del poder Ejecutivo pero hasta la fecha no se oficializado.

En declaraciones al matutino Página /12, Barrancos indicó que ya tenía masticada la decisión desde enero de este año. “Ya pasó un año desde que se eligieron autoridades y mi sucesor no fue designado en su cargo. Es una manera de dejar en evidencia la negligencia del gobierno actual, al que no le interesan las reglas democráticas ni el republicanismo que pregona”, acusó la socióloga.

“Esta situación evidencia el desaguisado institucional. ¿Cómo va a tardar un año en salir un decreto? Es algo que no se puede creer. Me están diciendo que el trámite se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica desde hace tiempo ya. Era una cuestión casi extorsiva, desde el Conicet me pedían que me queda porque ´la situación ya se iba a resolver´, pero la verdad es que no estoy dispuesta a tanto”, agregó.

Por otra parte, el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado, aseguró este miércoles que “cumplirán con los pagos atrasados”.

"Esta es una buena ocasión para llevar tranquilidad a los investigadores y asegurarles que no hay recortes en el presupuesto, y que si bien hay un atraso en los pagos, esperamos normalizarlos en breve”, le contó a la agencia Télam el funcionario.

Respecto al proyecto que lidera Simiam, Aguado precisó que “en enero de 2018 comenzó la investigación, que tiene una duración de tres años. (…) Se firmó un aporte de 1.000.000 de pesos y ya recibió 330.000. El resto será entregado en los próximos meses”.