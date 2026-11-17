Intercambio de favores y cuotas de poder

Asimismo, resulta preocupante la dinámica de negociación que suele acompañar a estas reformas. Lejos de responder a un debate abierto, participativo y centrado en mejorar la calidad de la representación ciudadana, la discusión se reduce a un intercambio de favores y cuotas de poder entre distintos niveles de gobierno.

Cuando los acuerdos entre la Presidencia, las Gobernaciones y las Administraciones locales se articulan en torno a servicios económicos, a la habilitación de nuevos mandatos o la promoción de reelecciones indefinidas, el debate público se vacía de contenido programático y se transforma en un reparto de beneficios políticos y financieros.

Las consecuencias de esta práctica que pervierten la democracia recaen directamente sobre el ciudadano. A medida que la dirigencia concentra su energía en blindar sus espacios de influencia, el electorado ve reducida su capacidad real de incidencia, quedando relegado a un rol pasivo, casi como un mero espectador frente a decisiones que definen el rumbo institucional del país.

Una democracia en la que los representantes diseñan el tablero de juego a su conveniencia termina erosionando el vínculo de confianza que sostiene la representación política.

Preservar el espíritu republicano exige, precisamente, lo contrario: respetar los límites temporales de los mandatos, evitar reformas oportunistas al calor del calendario electoral y devolverle al ciudadano el protagonismo que le corresponde. Sin reglas claras, estables y orientadas al interés general, la democracia pierde su esencia y se expone a una peligrosa distorsión de sus fundamentos.

Luis Cagliari es empresario y productor agropecuario