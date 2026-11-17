La decisión representa un giro frente a las objeciones que habían expresado dirigentes del PRO en los días previos.

En 2025, el partido respaldó la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, pero algunos referentes plantearon diferencias ante la posibilidad de modificar nuevamente las reglas electorales de cara a las presidenciales.

Goerling expresó públicamente su rechazo durante el fin de semana y también cuestionó que se avanzara con cambios al proyecto oficial durante la misma jornada en que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomaría su tratamiento.

Antes de la reunión, la posición del PRO estaba condicionada por la falta de definiciones sobre el proyecto de Ficha Limpia. Además, Goerling recordó que en los dos encuentros anteriores de la mesa ejecutiva, con Macri presente, el partido había decidido mantener el sistema de primarias vigente.

De esa manera, el legislador diferenció la suspensión aplicada para las elecciones de medio término de una eventual eliminación de las PASO para elegir presidente y vicepresidente.

La definición de la mesa ejecutiva del PRO fija así la posición del partido frente a la reforma electoral que impulsa el Gobierno y cuyo tratamiento continuará en el Congreso.