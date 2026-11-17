Las declaraciones se produjeron después de una visita de cuatro días a la Argentina, durante la cual León XIV encabezó distintas actividades religiosas y encuentros institucionales. El Pontífice había sido recibido por Milei en el Aeroparque Jorge Newbery y posteriormente despedido por el mandatario en el aeropuerto de Ezeiza, antes de continuar su recorrido por Sudamérica.

Además de referirse a su vínculo con el jefe de Estado, León XIV aprovechó la conferencia para transmitir un mensaje sobre la necesidad de reducir la confrontación política y recuperar el diálogo en la sociedad. En ese sentido, pidió a los argentinos que puedan convivir con las diferencias sin transformarlas en enfrentamientos personales o familiares.

León XIV habló de pobreza, distribución de la riqueza y el futuro de la clase media

Al profundizar sobre la situación económica argentina, el Papa insistió en que tanto los ciudadanos como la dirigencia política deben involucrarse en la búsqueda de soluciones que permitan reconstruir y mejorar las condiciones de vida de la población. También mencionó la importancia de la cooperación internacional frente a las dificultades económicas que afectan a distintos sectores.

En ese contexto, destacó el papel de las pequeñas empresas como generadoras de empleo y consideró que necesitan recibir apoyo para fortalecer las oportunidades laborales y sostener a la clase media. "Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para fortalecer un poco esa posibilidad de clase media", sostuvo.

León XIV reclamó mayor equidad en la distribución de la riqueza y destacó el papel de las pequeñas empresas para generar empleo y fortalecer la clase media.

Por otra parte, León XIV puso el foco en la concentración de la riqueza y la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa. Según planteó, uno de los desafíos centrales es evitar el debilitamiento e incluso la desaparición de la clase media, además de fortalecer a los trabajadores y garantizar condiciones que permitan vivir con mayor dignidad.

El Papa cuestionó el lenguaje violento y pidió terminar con la polarización

Otro de los momentos centrales de la conferencia estuvo relacionado con la convivencia social y el clima de confrontación política. León XIV convocó a los medios de comunicación a contribuir con la construcción de puentes y la búsqueda de consensos, al considerar que existen valores humanos que están por encima de las diferencias ideológicas.

"Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar", advirtió el Pontífice. Además, expresó su deseo de que la visita a la Argentina haya servido para despertar una nueva actitud frente a los enfrentamientos y permita "cambiar ese chip".

En esa línea, recordó que su mensaje pastoral no responde a posiciones partidarias y que su objetivo es promover la reconciliación y el bien común. También se refirió a su antecesor, el papa Francisco, y a su relación con Milei: reconoció que representaban "líneas muy distintas" desde el punto de vista político, aunque mantenían un trato cordial.

Por último, León XIV habló sobre su estado de salud después de la operación del 13 de octubre, cuando le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un tumor maligno. "No estoy al cien por ciento, pero estoy bastante bien", afirmó, y explicó que decidió realizar igualmente la gira sudamericana pese a no haberse recuperado por completo.