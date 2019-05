En la misiva Lavagna sostiene que “la búsqueda de consensos es absolutamente central y tiene que ser genuina sin buscar posicionamientos mediáticos o electorales”.

Embed Estoy preparando la respuesta a @mauriciomacri por su correo. Le enviaré mis consideraciones a los puntos que plantea, como lo hice la semana pasada por telefono. Incluiré además la última versión del documento #Consenso19, nuestra propuesta para cambiar esta dura realidad. pic.twitter.com/s0Xf5Et5Fw — Roberto Lavagna (@RLavagna) 7 de mayo de 2019

"Tiene que ser una búsqueda de consensos que permita realmente discutir despojados de la cuestión electoral, con la apertura suficiente para escuchar que el otro tiene ideas diferentes", explicó en la carta, a la que adjuntó un documento denominado Consenso19 y en el que expresa sus propuestas.

Los 10 puntos plasmados en el documento #Consenso19

1. Convocatoria a la unidad, el diálogo, la concertación social y la formulación de acuerdos básicos.

2. Instituciones fuertes, estabilidad política y profundización de la democracia.

3. Un proyecto de desarrollo integral.

4. Una economía de mercado con un estado promotor del crecimiento y la justicia social.

5. Igualdad de oportunidades: educación de calidad para un trabajo con dignidad.

6. Gobernar es generar prosperidad y crear trabajo.

7. Federalismo y rediseño de la geografía económica argentina.

8. Transparencia y decencia como eje fundamental del modelo de desarrollo.

9. Defender la soberanía y asegurar la paz interior.

10. Una Nación con presencia en el mundo.

La carta completa

Señor Presidente,

Así como lo hemos hablado telefónicamente, hay un ferviente convencimiento mío, y del equipo de trabajo, además de los sectores políticos y de la sociedad civil con quienes venimos hablando, de que la búsqueda de consensos es absolutamente central y tiene que ser genuina sin buscar posicionamientos mediáticos o electorales. Tiene que ser una búsqueda de consensos que permita realmente discutir despojándose de la cuestión electoral, con la apertura suficiente para escuchar que el otro tiene ideas diferentes.

En estas cuestiones las partes siempre tienen que estar dispuestosa ceder y acordar si lo fundamental esta preservado. Los consensos se logran no entre iguales sino entre quienes tienen aproximaciones diferentes. Dicho esto, paso a comentarle los puntos que usted manda.

1. "Lograr y mantener el equilibrio fiscal tanto en la Nación como en las Provincias"

El equilibrio fiscal logrado por medio de un estancamiento y recesión económica que lleva ya ocho años, no es ni viable, ni sostenible en el tiempo. Solo una economía en marcha, que movilice los recursos ociosos hoy disponibles, puede alcanzar un equilibrio que sea además socialmente aceptable.

2. "Sostener un Banco Central independiente en el manejo de los instrumentos de política monetaria y cambiaria, en función de su principal objetivo que es el combate a la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos".

El Banco Central no debe ser quien fije la política económica, por ende la política cambiaria, sino el que -con autonomía- opere el costado monetario del programa de gobierno sin desatender, como ocurre en todo el mundo, el objetivo del empleo.

3. "Promover una integración inteligente con el mundo, trabajando para el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones".

No hay crecimiento de exportaciones (excepto las primarias) cuando hay combinación de recesión y manipulación del tipo de cambio. Ambas cosas destruyen la capacidad de exportar.

4. "Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidarla seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión".

Esta ha sido siempre nuestra posición. De todas formas no debe obviarse que para que existan inversiones, además de seguridad jurídica, deben existir condiciones de demanda y por ende de rentabilidad probable, que justifiquen la inversión.

5. "Creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna, que se adapte a las nuevas realidades del mundo del trabajo sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores".

La legislación laboral no crea empleo por sí solo. Se crea empleo cuando la economía crece de manera estable y solo en ese contexto se ayuda con legislación y la aplicación judicial de la misma, de modo de lograr las imprescindibles mejoras de la productividad. No solo importan las nuevas realidades sino también las viejas necesidades y en ese sentido hay que tener presente que tenemos hoy como sociedad 7.000.000 de personas en condiciones laborales de desempleo abierto o encubierto y de bajísima productividad.

6."Reducir la carga impositiva nacional, provincial y municipal, empezando por los impuestos más distorsivos".

Por nuestra parte considero útil darle contenido concreto al enunciado muchas veces expuesto. Para nosotros son esenciales la rebaja de impuestos indirectos en bienes de mayor necesidad, que son regresivos y el estímulo a la inversión con creación de empleo.

7. "Consolidación del sistema previsional sostenible y equitativo que de seguridad a los jubilados actúales y futuros".

Efectivamente este es un tema central que como sociedad debemos enfrentar, recordando que estos objetivos no son alcanzables en el marco de una economía que no crea empleo y donde la relación activos aportantes/pasivos no resulta sostenible.

8. "Consolidación de un sistema federal transparente que asegure transferencias a las provincias no sujetas a la discrecionalidad del Gobierno Nacional de turno".

Efectivamente esa es la letra y el espíritu de la Constitución Nacional y los avances desde hace muchos años, no han estado a la altura de las necesidades de un federalismo genuino.

9. "Asegurar un sistema de estadísticas profesional confiable e independiente".

Es importante dejar en claro que esas condiciones hoy existen y que se trata de mantenerlas. De lo contrario podría darse la interpretación que ello no es así y servir de excusa a argumentaciones de numerosos litigantes contra el país o sus empresas.

10. "Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores"

Ya todos hemos señalado la importancia de cumplir con las obligaciones, lo cual requerirá, dada la enorme deuda tomada en los últimos 3 años, un proceso serio de alargamiento de las fechas de vencimiento de lo adeudado con al FMI. Este hecho es reconocido por el propio organismo internacional y sería positivo que el gobierno, aprovechando sus relaciones con el FMI, sea quien de forma inmediata inicie un proceso que de sostenibilidad de la deuda. El acuerdo debe buscar, además, generar un compromiso entre la sociedad y el oficialismo y las alternativas políticas. Es la sociedad la que en medio de la actual situación de crisis económica demanda certezas.

Enviamos junto a esta carta el documento de #Consenso19.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Roberto Lavagna