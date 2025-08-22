Milei contra el Congreso: "Votan estupideces"

“De acá a la mitad del año que viene la inflación habrá sido una pesadilla que se terminó”, postuló Milei al brindar un discurso en el 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El mandatario apareció en público en medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Si bien se esperan definiciones sobre el caso Spagnuolo y las últimas novedades, Javier Milei anticipó que hablará sobre tasas de interés. "Será una charla técnica, acorde al auditorio", sostuvo desde su atril.

Embed

"Si escuchan a un economista decir que la tasa de interés es el precio del dinero, invítenlo a irse, por decirlo de una manera elegante", dijo el Presidente. "Porque no es que la tasa de interés existe porque existe el dinero, sino que existe porque existe el tiempo. Puede tener una economía de trueque con tasa de interés", añadió.

"Cuando llegamos al Gobierno, la tasa de inflación corría al 1 y medio diario. Hoy corre al 1 y medio mensual", aseguró el Presidente. "Ahora se entiende por qué el señor Toto Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo", añadió.

"Cuando la inflación bajó, después decían que no podíamos bajar el 8 por ciento, el 4, el 2... Pero sigue bajando", destacó el Presidente.

Luego dejó un mensaje electoral: "La inflación no se genera de forma instantánea. Porque ustedes inyectan el dinero y pasan un año y medio o dos. Por eso les resulta tan divertido votar estupideces para aumentar el gasto público, si tortal lo paga otro salame de acá a dos años", añadió.

Mientras que cuestionó al Gobierno anterior, sobre todo el "último año de desgestión". También calificó de "salvajada" los controles de capitales y los desequilibrios. "Estimamos que a mitad del año que viene no habrá más inflación", reiteró.

"Estamos actosumbrados con Caputo a que malinterpreten lo que hacemos. Porque deberían reescribir todos los manuales. Todo lo que se escribió en los últimos 90 años está mal. Con Toto estamos demostrando por qué", aseguró.

"Enfrente están los sodomitas del capital. Cuánto creen que vale la tasa de interés ahí. Es como el final del mundo", aseguró y añadió: "Por eso sube la tasa de interés. Como bien puso Sturzenegger, es el riesgo kuka".

image

"Para los kukas, la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral", dijo sobre los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

"Los intendentes van a estar defendiendo su negocio. Pero en octubre en octubre no van a estar defendiendo su negocio, va a haber un sistema de gestión distinta y se valida la gestión nacional", siguió su análisis. "Eso sí, para nosotros, La Libertad Avanza, es un piso", dijo sobre el resultado de las elecciones de septiembre. "Y si se llegara a dar la situación que el resultado es parejo o estamos un voto por arriba, eso es el último clavo al cajón del kirchnerismo", apuntó.

"En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario, van a romper la tasa de cambio y la inflación. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más", sostuvo Milei.