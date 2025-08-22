"Custodiar la voluntad popular": la consigna de Máximo Kirchner de cara a las legislativas

Acompañado por la intendenta local Mayra Mendoza y el excanciller y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, el legislador llamó a votar masivamente en las elecciones legislativas de septiembre y octubre, y cuestionó con dureza al presidente Javier Milei.

“No se regala el destino personal, ni mucho menos el destino colectivo de un país, a ningún advenedizo, vende patria o cipayo que anda dando vueltas por ahí”, lanzó Kirchner en un mensaje difundido también en redes sociales. El jefe de La Cámpora insistió en que “el destino colectivo no se negocia” y que la ciudadanía debe involucrarse en el proceso electoral: “Les pido que ejerzan el derecho que les pertenece, que es el de poder elegir”.

Durante su discurso, el diputado apuntó contra “los sectores que sólo vienen al Conurbano a mostrar lo que no funciona” y resaltó que “ningún medio viene a mostrar que aquí, en Quilmes, se levantó un polideportivo nuevo para las hijas y los hijos del pueblo”.

El llamado de Kirchner tuvo un tono de campaña claro. Respecto de los comicios provinciales, programados para el 7 de septiembre, pidió “acompañar a Ceci Soler, a Mayra y al gobernador Axel Kicillof para que traigan diputados y diputadas que custodien la voluntad popular”. Y en cuanto a las nacionales del 26 de octubre, convocó a votar por Jorge Taiana: “Vamos a votar masivamente al compañero para que cada diputado y cada diputada haga lo que tenga que hacer”.

Respaldo de Máximo Kirchner a Mayra Mendoza

Kirchner dedicó parte de su intervención a destacar la figura de la intendenta de Quilmes. “No sólo los vecinos y vecinas de Quilmes tienen una gran intendenta. Los militantes de este distrito tienen una conducción que abraza, que escucha y camina a la par de ellos. Y que, a pesar de ser votada masivamente, no se la cree y sigue caminando como el primer día”, señaló.

Por su parte, Mendoza se mostró emocionada al recorrer las nuevas instalaciones del polideportivo, emplazado en el barrio Kolynos. “Era un descampado sin posibilidades, pero con gestión y proyecto se convirtió en este espacio que ahora tienen los vecinos. Esto lo construyeron los quilmeños con su aporte municipal”, expresó. Además, remarcó el rol de Cecilia Soler, secretaria de Obras Públicas y primera candidata a concejal por Fuerza Patria, a quien definió como “parte de un proyecto de trabajo que los vecinos necesitan”.

El nuevo polideportivo

El flamante Polideportivo Diego Armando Maradona incluye una cancha cubierta multideporte para fútbol 5, básquet, handball y vóley; un edificio de apoyo de dos plantas con vestuarios, oficinas administrativas, SUM, tribunas y recepción; además de instalaciones sanitarias, eléctricas y obras exteriores con luminarias, parquización y mobiliario urbano.

Según detalló Mendoza, la inauguración se complementará con una segunda etapa de obras: 38 cuadras de asfalto en los barrios Kolynos y La Primavera, la construcción de veredas, sumideros y la desembocadura al Arroyo Las Piedras en la calle 395.

“Custodiar la voluntad popular”

Con este acto, el peronismo bonaerense buscó reforzar su estrategia electoral en el Conurbano, epicentro de la disputa política con el oficialismo nacional. Kirchner, Taiana y Mendoza se mostraron juntos como una señal de unidad en el marco de un año electoral clave.

“Que nadie se quede empantanado en el enojo o mirando la tele”, exhortó Kirchner. “Nadie va a venir a arreglar sus problemas si ustedes no se ponen al frente de ellos”.

De esta manera, el dirigente camporista intentó proyectar un mensaje de movilización y compromiso ciudadano de cara a los comicios, en los que, dijo, está en juego algo más que bancas legislativas: “Está en juego el destino colectivo de la Argentina”.