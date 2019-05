Si bien no se conocieron muchos detalles, la baja del autoproclamado candidato a presidente de la reunión del "peronismo federal" es una luz de alarma para ese espacio. Que, ahora, tendrá que esperar cómo se desarrollan las alternativas con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.

Incluso, Cecilia Moreau dirigente del espacio, en declaraciones con Radio Caput sostuvo: "No sé si Lavagna quiere ir a las PASO o no. No termino de entender". Por otro lado, este no es el único problema que tiene Alternativa Federal.

Uno de los principales referentes del Frente Renovador conducido por Sergio Massa, Ignacio De Mendiguren, criticó muy duramente el encuentro del obernador reelecto de Córdoba, Juan Schiareti con el presidente Mauricio Macri.

"Mal me cayó. Mal. Si bien son formalidades, pero me hubiera gustado también, si se trata de darle fuerza al espacio de AF, haber podido estar en Córdoba, por ejemplo", sostuvo en declaraciones a Radio La Red.