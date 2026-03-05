Ley de Glaciares: se oficializó la primera audiencia pública en la Cámara Baja

En la primera reunión plenaria de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, diputados de distintos espacios de la oposición presionaron para que se convocara a audiencias públicas.

Se fijaron dos jornadas consecutivas para que expositores involucrados en la temática, ya sea con posiciones a favor o en contra, puedan volcar sus opiniones antes de la instancia definitoria.

El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

Cómo será la convocatoria

La convocatoria se realiza en los términos del artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara, luego del acuerdo alcanzado en la reunión conjunta de este 4 de marzo. El debate se centrará en el Expediente 0072-S-2026, que contiene la iniciativa en revisión.

La audiencia se celebrará en dos jornadas: el 25 de marzo, con exposiciones presenciales en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C del Congreso (Av. Rivadavia 1841, CABA), y el 26 de marzo, con las intervenciones virtuales. En ambos casos, el horario será de 10:00 a 19.00

La inscripción al Registro de Participantes podrá realizarse a título personal o en representación de personas jurídicas, debiendo acreditar personería mediante el instrumento correspondiente. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 de manera presencial y hasta las 20.00 de manera virtual.

Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano [email protected] hasta la fecha indicada precedentemente.