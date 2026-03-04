Así hundió EEUU un buque iraní: centenares de muertos y desaparecidos

El secretario de Defensa Pete Hegseth presentó este miércoles en el Pentágono un video de 20 segundos que muestra el momento exacto en que un torpedo estadounidense hundió la fragata iraní Iris Dena en aguas internacionales del Océano Índico, frente a la costa de Sri Lanka.

Las imágenes, captadas desde la mira telescópica del submarino atacante y publicadas en la cuenta de X del Departamento de Guerra, muestran al buque ya envuelto en llamas antes del impacto. Cuando el torpedo alcanza el casco, una explosión de enormes proporciones lanza la embarcación fuera del agua entre fuego, humo y escombros. “Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa”, declaró Hegseth ante los medios.

El secretario de Guerra de EE.UU, Pete Hegseth, anunció que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico, sorprendiendo a muchos, al suceder en aguas internacionales pic.twitter.com/MLUXllgq1N — RT en Español (@ActualidadRT) March 4, 2026

La Marina de Sri Lanka recibió la alerta a aproximadamente 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) del puerto de Galle, en la zona suroccidental del océano índico. Tras la llamada de emergencia, se desplegaron varias naves para asistir a la tripulación. Según el portavoz naval Buddhika Sampath, la respuesta se llevó a cabo conforme a las obligaciones internacionales de búsqueda y rescate en esa área marítima, que es responsabilidad de Sri Lanka.

Al menos 35 personas fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Universitario Karapitiya en la ciudad de Galle. Además, se reportó que 30 marinos resultaron heridos, aunque el número de desaparecidos podría superar el centenar, según fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa de Sri Lanka citadas por la agencia Reuters. Ambulancias que evacuaban a los marinos pudieron ser vistas saliendo de la base naval del sur de la isla.

Los medios locales informaron previamente que alrededor de 180 personas se encontraban a bordo de la fragata, mientras que la Armada de Sri Lanka inició operaciones de rescate inmediatamente después de recibir una llamada de socorro que informaba del hundimiento del buque.

El ataque, ocurrido a unos 74 kilómetros de la costa suroccidental de Sri Lanka, representa el primer hundimiento de un buque enemigo mediante torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, hace más de siete décadas.

La fragata Iris Dena, de clase Moudge, medía 94 metros de eslora, desplazaba entre 1.300 y 1.500 toneladas y contaba con plataforma para helicópteros y un sistema de propulsión de fabricación nacional.

Según autoridades navales iraníes, el Dena incorporaba mejoras significativas respecto de otras unidades de su clase. Estaba equipado con un sistema de lanzamiento vertical (VLS), una capacidad considerada estratégica, que le permitía disparar misiles de forma más rápida y versátil.

Su arsenal incluía misiles antibuque Qader, misiles superficie-aire, un cañón naval Fajr-27 de 76 mm, un sistema antiaéreo Fath-40 de 40 mm, dos cañones Oerlikon de 20 mm, ametralladoras pesadas de 12,7 mm y lanzadores triples de torpedos de 533 mm.