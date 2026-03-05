Se desploma la producción de la industria automotriz: cae 30,1% en el primer bimestre

Los mejores años de la industria automotriz nacional (2011-12-13) rondaban las 800 mil unidades anuales. Y la actual capacidad instalada (entre las 10 fábricas de automóviles que hay en la Argentina) es para producir 1.300.000 vehículos por año. Los 490 mil autos producidos el año pasado son pocos, ¿no? Bueno, este año viene peor, cae un 30,1% respecto de esos números.

Además de que caen las exportaciones, la demanda interna no repunta tampoco. En el primer bimestre se vendieron 5% de autos menos que el año pasado.

Pero vayamos a los números de producción: según el informe difundido por la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), durante el segundo mes de 2026 se produjeron 29.632 vehículos entre automóviles y comerciales livianos.

Con 15 días hábiles de actividad y un promedio diario de 1.975 unidades, las terminales lograron una suba del 41,1% frente a enero, cuando se habían fabricado 20.998 vehículos. Sin embargo, en la comparación interanual la producción quedó 30,1% por debajo de febrero de 2025, cuando se habían producido 42.419 unidades.

Captura de pantalla 2026-03-05 083032 La producción automotriz registró un repunte frente a enero, pero sigue 30,1% por debajo de los niveles de febrero de 2025. Informe Adefa.

Producción del bimestre

Con estos datos, el primer bimestre de 2026 cerró con 50.630 vehículos producidos, lo que representa también una caída del 30,1% respecto del mismo período del año pasado.

Desde Adefa señalaron que el desempeño del sector estuvo condicionado por paradas programadas en distintas plantas, el freno en los niveles de producción, una mayor apertura a las importaciones y una demanda externa que todavía no logra recuperarse.

Exportaciones: el principal retroceso

El frente externo continúa siendo uno de los principales desafíos para la industria. Durante febrero se exportaron 15.991 vehículos, lo que representó el 54% de la producción mensual.

El volumen implicó una suba del 63,9% frente a enero, aunque todavía se ubicó 28,9% por debajo del nivel registrado en febrero de 2025.

En el acumulado del primer bimestre, las exportaciones totalizaron 25.750 unidades, lo que marca una caída del 23,4% en comparación con el mismo período del año pasado.

Captura de pantalla 2026-03-05 082935 Brasil continúa siendo el principal destino de los autos argentinos, aunque las compras desde ese mercado también se redujeron. Informe Adefa.

Ventas al mercado interno

Las entregas a concesionarios alcanzaron en febrero 36.292 unidades, con una mejora del 5,7% respecto de enero. No obstante, el número quedó 20,4% por debajo de las 45.617 unidades comercializadas en febrero de 2025.

En el balance del primer bimestre, las ventas mayoristas al mercado interno sumaron 70.625 unidades, lo que representa una baja del 11,4% interanual. Estas ventas mayoristas incluyen los autos nacionales e importados que las terminales (las filiales de cada marca instaladas en el país) les venden a los concesionarios. Y acá se ve también la caída de la producción nacional: la venta a concesionarios de vehículos nacionales cayó un 33,6% en este bimestre.

Captura de pantalla 2026-03-05 083228 Las entregas a concesionarios sumaron 36.292 unidades, con una leve mejora mensual pero con fuerte caída interanual. Informe Afesa

La situación del sector automotriz se da en un contexto de debilidad general de la industria argentina. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), el Monitor de Desempeño Industrial marcó 36,5 puntos en enero de 2026, muy por debajo de los 50 puntos, que es el nivel que indica crecimiento de la actividad.

El indicador lleva 15 mediciones seguidas en terreno negativo, lo que refleja que la mayoría de las empresas industriales sigue registrando caídas en su actividad. Además, el índice bajó 7,5 puntos frente al trimestre anterior y 5,6 puntos en comparación con un año atrás, lo que confirma que la situación del sector fabril continúa deteriorándose.

El relevamiento del Centro de Estudios de la UIA, que incluyó 644 empresas de distintos sectores, regiones y tamaños, también reflejó el deterioro en la actividad: el 53,3% de las compañías reportó una caída en su nivel de producción respecto del promedio del último trimestre de 2025, mientras que solo el 13% indicó aumentos.

La visión del sector

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, explicó que los resultados mensuales todavía están influenciados por la estacionalidad habitual del sector.

“Dado que los datos mensuales continúan reflejando la incidencia de la estacionalidad habitual, para realizar proyecciones más precisas será necesario aguardar el desarrollo del primer trimestre”, señaló.

Además, el directivo destacó la necesidad de avanzar en mejoras estructurales que fortalezcan la competitividad de la industria, especialmente en materia fiscal a nivel nacional, provincial y municipal.

En ese sentido, subrayó que la eliminación definitiva del impuesto interno, incorporada en recientes reformas económicas, apunta a mejorar las condiciones para impulsar el crecimiento y la sustentabilidad del sector automotor.