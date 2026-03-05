Docentes universitarios impulsan un paro nacional por reclamos salariales

La propuesta fue impulsada por docentes de la Universidad de Buenos Aires, que plantearon sostener el cese de actividades hasta que se aplique la normativa aprobada por el Congreso y se concrete una recomposición salarial del 51% que, aseguran, permanece pendiente.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, Laura Carboni, en dialogo con la Agencia NA, explicó que la iniciativa fue votada en asamblea y presentada como mandato para ser debatido en el congreso de la CONADU Histórica.

Según detalló la dirigente, el objetivo del sindicato es que la medida de fuerza tenga alcance nacional. En caso de que la federación no apruebe el paro por tiempo indeterminado, el gremio iniciará igualmente la protesta el 16 de marzo y volverá a evaluar la continuidad del plan de lucha en una nueva asamblea prevista para el 20.

Por el momento, la huelga convocada por la CONADU Histórica junto al gremio de docentes e investigadores universitarios de Córdoba, ADIUC, contempla una semana de paro con posibilidad de extensión según lo que definan las asambleas gremiales.

El reclamo salarial se vincula con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el año pasado. La norma fue vetada por el presidente Javier Milei, aunque el veto fue posteriormente rechazado por ambas cámaras legislativas.

Los gremios docentes sostienen que el Gobierno otorgó aumentos salariales por debajo de la inflación acumulada. Según sus cálculos, la diferencia entre los incrementos otorgados y la evolución de los precios alcanza actualmente el 51%, porcentaje que reclaman como recomposición salarial.

Desde el sector sindical también cuestionaron una propuesta oficial que contempla un aumento del 12% en tres cuotas hasta octubre de 2026. En ese contexto, los gremios evalúan profundizar las medidas de protesta y convocar a una nueva movilización federal universitaria en defensa del salario docente y del financiamiento del sistema público de educación superior.