El Gobierno reabre la paritaria estatal y convoca a ATE y UPCN a negociar salarios

Participarán del encuentro representantes del Estado como parte empleadora y delegados de los principales gremios del sector público, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que concentran a la mayor parte de los empleados de la administración nacional.

La reapertura de la discusión salarial se produce luego del cuarto intermedio que había dispuesto la Secretaría de Trabajo de la Nación en diciembre pasado, cuando las posiciones entre el Gobierno y los gremios se encontraban muy distantes.

En ese momento, las organizaciones sindicales rechazaron las ofertas oficiales por considerarlas insuficientes frente a la pérdida del poder adquisitivo registrada durante el último período.

La conducción de ATE, encabezada por Rodolfo Aguiar, reclama una recomposición salarial del 45% por ciento para recuperar ingresos que, según el sindicato, se deterioraron durante la gestión del presidente Javier Milei.

Además del incremento porcentual, el gremio plantea el pago de una suma fija extraordinaria de cuatro millones de pesos por única vez como compensación por la pérdida salarial acumulada.

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación, que conduce Andrés Rodríguez, también participará de la negociación en representación de los empleados públicos. El resultado de la reunión podría definir una actualización salarial que abarque el período hasta mayo, en un contexto de fuerte tensión por el deterioro de los ingresos del sector estatal.

El encuentro se realizará a las 14.00 en la sede de la cartera de Trabajo, ubicada en la calle 25 de Mayo 633 de la Ciudad de Buenos Aires.