$Libra: revelan el acuerdo secreto que compromete a Javier Milei antes del colapso del token

Según el documento, Davis fue designado como asesor ad honorem en tecnologías descentralizadas y blockchain para la Argentina. El acuerdo establecía que el empresario brindaría asesoramiento estratégico en áreas vinculadas a la economía digital, con el compromiso formal de no percibir ninguna contraprestación económica y de mantener estricta confidencialidad sobre la información a la que accediera.

Sin embargo, la investigación judicial y parlamentaria puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros que ocurrieron el mismo día de la firma. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, dos billeteras digitales atribuidas a Davis transfirieron un total de 1.014.000 dólares en USDC a un intermediario jubilado, quien derivó los fondos a una presunta “cueva cripto” en menos de tres horas.

Las transferencias se produjeron apenas 15 días antes del lanzamiento del token $Libra, que llegó a cotizar a cinco dólares para luego desplomarse en el transcurso de una hora, dejando miles de damnificados. La secuencia temporal encendió las alertas de los investigadores sobre un posible vínculo entre el acuerdo firmado y el posterior colapso del activo digital.

La Comisión Investigadora del Congreso detectó además operaciones que coinciden con un borrador previo del convenio, en el que se estipulaba un pago inicial de 300 mil dólares y cuotas mensuales de 250 mil dólares para que la empresa de Davis, Kelsier Ventures, asumiera la representación oficial del Estado argentino en proyectos vinculados al ecosistema Web3.

En el plano político, Milei había presentado inicialmente a Davis en sus redes sociales como parte de una estrategia de innovación tecnológica. Tras las denuncias de estafa, el Presidente eliminó esas publicaciones y aseguró que no estaba al tanto de los pormenores del proyecto ni de los movimientos financieros asociados al token.

En paralelo, la firma KIP Protocol, que había sido vinculada en un primer momento al lanzamiento de $Libra, reconoció que el comunicado en el que se desvinculaba al mandatario fue redactado por lobbistas cercanos al Gobierno con el objetivo de contener el impacto de la crisis mediática.

La causa judicial quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano, quien investiga la posible comisión de delitos vinculados a estafa, competencia desleal y eventuales responsabilidades de funcionarios públicos. En ese marco, los documentos incorporados al expediente detallan que el asesoramiento prometido por Davis incluía iniciativas como la digitalización de documentos públicos, la automatización de procesos mediante contratos inteligentes y la creación de una denominada “moneda de la libertad”.

El texto completo del acuerdo, fechado el 29 de enero de 2025, refuerza el carácter confidencial del vínculo y deja abierta la posibilidad de futuras negociaciones entre las partes. Su revelación reavivó el escándalo en torno a $Libra y volvió a colocar al Gobierno en el centro de una polémica que combina política, criptomonedas y sospechas de maniobras financieras irregulares.

El texto completo del acuerdo confidencia de Milei y Hayden Davis



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2025

Al Señor Presidente

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. JAVIER MILEI

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado.

Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento. Por este motivo, le hago llegar este documento de propuesta de asesoramiento.

Documento de Propuesta de Asesoramiento

Propuesta General

Asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial:

Mi objetivo es brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía digital en la República Argentina.

Servicios ofrecidos

El presente servicio incluye, pero no se encuentra limitado, al asesoramiento sobre el análisis, implementación y desarrollo de las siguientes acciones en particular:

Automatización mediante contratos inteligentes: Aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.

Digitalización de documentos públicos: Registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.

Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: Asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.

Educación y capacitación: Creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.

Agradezco la oportunidad de presentar este documento y confío en que, con su apoyo, podré contribuir significativamente al desarrollo económico y tecnológico del país.

Por medio de la presente, pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración.

Solicito su firma en este documento para formalizar el apoyo y compromiso con esta iniciativa, entendiéndose la libertad de las partes de proponer futuras negociaciones, en los términos del Art. 969 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.

Asimismo, y a requerimiento exclusivo de su parte, manifiesto por la presente que el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento, siempre que se encuentren dentro de mi ámbito de competencia y conocimiento.

Finalmente, dejo constancia de que, a partir de la firma de ambas partes, el presente documento surtirá los efectos correspondientes, formalizando mi intención de brindar los servicios de asesoramiento en los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Hayden Mark Davis

Co-fundador Kelsier

Javier Gerardo Milei

Presidente de la Nación Argentina