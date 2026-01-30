Política |

Causa AFA: la Justicia ordenó un operativo en el aeropuerto de San Fernando

En el marco de la investigación de la mansión de Pilar, vinculada a la AFA, el juez de la causa dispuso un procedimiento en un hangar de la empresa Flyzar.

La Justicia ordenó un operativo en el aeropuerto ubicado de la localidad de San Fernando, en la zona norte del Conurbano, en busca de datos sobre los vuelos a la mansión de Pilar, vinculada a la AFA y dirigentes de la entidad.

Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, uniformados de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) irrumpieron en el aeropuerto de San Fernando para allanar el hangar de la empresa Flyzar.

Los agentes de la PSA llegaron a las oficinas de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (FLYZAR) y fueron recibidos por el dueño, Felipe Carmona Natta.

El operativo fue para rastrear los registros de vuelos, seguros de helicópteros, órdenes de vuelo y la lista de pilotos que operaron hacia la lujosa casa de Pilar. La investigación se centra en esclarecer la titularidad real de la mansión y el origen de los fondos para comprarla.

La propiedad figura a nombre de Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como testaferros.

Según está documentado, compraron la propiedad en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, pero la tasación oficial es de 17 millones de dólares.

La Justicia busca reconstruir quiénes fueron los pasajeros frecuentes de los helicópteros y qué tipo de carga se transportó a la mansión. La mira está puesta en determinar si hubo vuelos con dirigentes de la AFA y si se movieron bienes o dinero de manera irregular.

La causa, que investiga el patrimonio y los movimientos de los máximos dirigentes de la AFA, había iniciado -por impulso de la Coalición Cívica- en el juzgado de Daniel Rafecas, luego pasó al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Y ahora, tras una movida polémica, el expediente recaló en Campana.

