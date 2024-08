Lilia Lemoine contó en Diputados que fue víctima de una violación

“En el año 2006 yo fui víctima de violación, golpes, secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La Policía supuestamente nunca lo encontró. No sé qué pasó con la causa”, reveló con la voz quebrada y al borde del llanto.

Lemoine comentó que su padre “se sentía impotente” por no haberla podido defender siendo comisario retirado de la fuerza de la provincia”.

“Un hombre con el que no hablaba durante varios años, por diferencias tontas y estúpidas de adolescente que tuve, vino a abrazarme en silencio el mismo día en el que yo salí con un moretón en la cara que intenté disimular con maquillaje a lo largo de los medios para explicar que no me habían matado, como decían algunos vecinos”, siguió.

"Quería decir la verdad, ese mismo día hice todas las denuncias correspondientes, me revisaron tres ginecólogos, me violaron tres veces en un día, cuatro. Mi padre, siendo hombre, lo sufrió terriblemente”, detalló.

En el marco del debate por el proyecto de ley de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, la legisladora libertaria señaló que durante 18 años conservó una botella de agua que, según dijo, su violador utilizó para beber.

“No sé si sirve o no sirve, la guardé esperando. Y cada vez que el registro de ADN de violadores no se implementaba, yo lloraba y me preguntaba por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores y los asesinos, de los abusadores del poder, de la fuerza, del poder desde todos los estratos de la sociedad”, sollozó.

En esta línea, Lemoine destacó que “es importante que el registro esté en manos de las fuerzas de seguridad, no sólo para juzgar, sino para prevenir” delitos cometidos por reincidentes.

“Teniendo 26 años, siendo estudiante, trabajadora, los medios llegaron a burlarse de mí, en particular un conductor, de apellido Pettinato. Se burló de mi madre porque en el programa del queridísimo Mauro Viale, que nos dio el lugar para hablar en vivo y que la causa se mantuviera en los medios para que lo buscaran, mi madre hizo un comentario desafortunado. Entonces los medios se burlaron”, se quejó.

“Sálvennos la vida, aprueben el registro, mañana discutimos la privacidad de los violadores, mañana discutimos si es justo o no es justo, porque hoy de todos modos un hombre puede ir preso por una falsa denuncia y no se hace nada al respecto. Los inocentes van a seguir siendo inocentes y los culpables van a ser culpables, pero la justicia al menos, con esta ley, va a tener la posibilidad de salvar vidas”, exhortó.

Diputada Bonacci se confundió y votó a favor de su propia expulsión por la visita a represores

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Rocío Bonacci sorprendió hoy al votar por su propia expulsión del cuerpo a raíz de la visita que un grupo de legisladores de su bloque realizó a represores de la última dictadura presos en el penal de Ezeiza.

La legisladora santafesina se confundió al votar de ese modo, ya que pensaba que la moción de apartamiento de reglamento pedida por Unión por la Patria (UxP) era para que se votase el proyecto de creación de una comisión especial evaluadora de la conducta de los libertarios.

Pero lo que se sometió a votación fue un proyecto de ley de la diputada de UxP Gisela Marziotta para expulsar de sus cargos a seis diputados liberales, entre quienes estaba la propia Bonacci, pese a haberse negado a entrar al pabellón donde los esperaban los genocidas.

Desde que estalló el escándalo, Bonacci, al igual que su par Lourdes Arrieta, intentó despegarse de sus compañeros de bloque Beltrán Benedit, el organizador de la visita, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo.

Como Arrieta, ella dijo haber sido llevada hasta el penal "engañada", sin conocer el verdadero propósito de la actividad.

La votación para la expulsión de los diputados de LLA implicados en esa visita fue rechazada con 102 votos afirmativos, 121 negativos y cinco abstenciones.