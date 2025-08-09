"Lo escribió Conan": duras críticas de la oposición al discurso de Javier Milei

Uno de los cuestionamientos estuvo a cargo del diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro. "Si vetás todo no es responsabilidad fiscal, es fanatismo ideológico. ¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir. Si quieren una macro ordenada combatan la evasión, que tributen más lo más ricos y dejen de financiar la timba financiera", expresó el legislador desde sus redes sociales.

En la misma línea se mostró Julia Strada. "¿Será, Milei, que estás preocupado por el próximo dato de inflación y le querés echar la culpa al Congreso un viernes a la noche en cadena nacional con un no-anuncio?", publicó la compañera de bloque de Santoro.

El exjefe de Gabinete y excandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, opinó que Milei “piensa la economía al revés” y que sus decisiones están profundizando el malestar ciudadano. “Lo que se vio en el Congreso es un reflejo del cansancio de la sociedad. Hay un hartazgo social que el Presidente no lee”, sostuvo este sábado en declaraciones radiales.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, escribió un duro mensaje contra el mandatario. "Si no fuera para llorar, da risa. Quiere penalizar no respetar el Presupuesto y todo el conflicto tiene como causa que no lo tenemos. Porque el Presidente no quiere tener Presupuesto y se maneja con el de Alberto Fernández para manejar los recursos a su antojo, darle a los ricos y condenar a los pobres, a los jubilados, a los enfermos. Miente, miente y algo quedará. Van a quedar los trabajadores con salarios que no alcanzan y los que no pueden arreglarse solos", consideró desde su cuenta de X.

"La arrogancia y la crueldad también sostienen la mentira. Estamos frente a un gobierno autoritario que no respeta la Constitución y solo se le ocurre meter palos e insultos para imponer sus ideas del país para pocos. Que no vuelva el kirchnerismo qué nos dejó este presidente horrible. Si para él mantener funcionando al Garrahan o financiar a los discapacitados es un negocio para la clase política, ese discurso lo escribió Conan", agregó Stolbizer, en referencia al perro de Milei.

A su turno, el diputado de la izquierda, Nicolás del Caño, apuntó contra el Presidente y lo acusó de robarle dos millones de pesos a cada jubilado. “Un robo a los que trabajaron toda su vida. La riqueza del país se la llevan un pequeño puñado de especuladores amigos de Caputo y los grandes grupos empresarios”, afirmó.

En tanto, Myriam Bregman dijo que las declaraciones de Milei son “ilegales” y manifestó: “Su anuncio es totalmente monárquico: se arroga la decisión sobre lo que produce déficit, mientras paga la deuda ilegal, elimina o reduce las retenciones y baja impuesto a los bienes de los ricos”.