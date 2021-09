Los audios de Fernanda Vallejos contra Fernández y Guzmán

La economista que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se guardó ni una palabra o descalificación contra el mandatario. En un mensaje de voz de 11 más de minutos que le envió a un hombre que llamó "Pedro", se pueden escuchar una seguidilla de fuertes críticas hacia Alberto Fernández y varios de sus funcionarios.

"Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa con todas las renuncias sobre la mesa y no que diga que había escuchado el mensaje de las urnas, como hizo hipócritamente. Se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada ni tampoco aprendió nada de Néstor (Kirchner) ni de nadie. Pero no lo hizo", comenzó Vallejos.

"No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada", siguió.

Vallejos continuó con su postura comparando a Alberto con Martín Redrado y su ciclo en el Banco Central. "El tipo está atrincherado como Redrado en el Banco Central, así atrincherado en la Casa Rosada, y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día".

Al jefe de Gabinete Santiago Cafiero lo tildó de "payaso" y al ministro de Economía, Martín Guzmán lo señala como un "insensible social", aunque también le dedicó adjetivos a Matías Kulfas y a Vilma Ibarra, a quien se refirió como "pelotudos".

En cuanto a Guzmán, la dipitada lo consideró uno de los principales responsables de la derrota electoral y, en lo que hace a su formación, dijo que "salió del frasco de la UNLP y luego se fue al frasco de Yanquilandia", en referencia a su paso por la Universidad de Columbia.

"La política económica es lo peor que hemos tenido. Se cae de maduro que si hiciste una política económica tan mala, el primero que tenía que presentar la renuncia es el ministro de Economía", sostuvo.

Luego de preguntarse por qué Guzmán no renunció, Vallejos deslizó que quizás el ministro responda a otros mandatos y citó al respecto una frase de Máximo Kirchner, al señalar que "no se puede servir a dos señores".

Otro de los audios de la diputada Fernanda Vallejos.

Tras conocerse el escandaloso audio Vallejos pidió "disculpas" por sus "expresiones realmente impropias".

"Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias", publicó Vallejos en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, la diputada nacional continuó: "Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso".

"Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos", subrayó.