“La política se hace de cara al pueblo que nos elige”, comenzó el ex funcionario. “El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la Diputada Vallejos respecto del Presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros. Eso no se hace, señora. El Peronismo es pueblo. Comiencen por respetar...”, escribió en su cuenta de Twitter el interventor Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

En el audio de 11 minutos filtrado, Vallejos calificó de "enfermo", "ocupa", "mequetrefe" y "payaso" al Presidente.

La diputada consideró que el mandatario busca “conservar su núcleo de inútiles que están de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada sin hacer nada” y aseguró que “no hay conducción política en el Gabinete” porque Santiago Cafiero “es un payaso”.

Al viralizarse sus dichos privados, la legisladora tuvo que salir a pedir disculpas. "Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos", manifestó.

Cabe destacar que el interventor de YCRT y ex ministro del gobierno de Cristina Kirchner se reunió el miércoles en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández. Allí afirmó que “no había ninguna crisis política” y negó que le hayan ofrecido sumarse al gabinete nacional.

“Vine a hablar con el presidente de política, no me ofreció nada, no le pedí nada”, dijo. Sobre la decisión de los ministros de poner a disposición del Presidente sus renuncias, Aníbal Fernández consideró que se trató de “algo simbólico”.