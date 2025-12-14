Los controladores aéreos van al paro: cuándo será y qué vuelos afectará

Atepsa ya había realizado una serie de interrupciones en la operación durante noviembre, impactando en la aviación de carga, y alegó el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la compañía. Al asegurar que no hubo respuesta a sus reclamos, el gremio decidió profundizar su plan de acción.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas”, manifestaron desde Atepsa.

Entre las demandas centrales del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, junto con ítems como la revisión del monto por refrigerio y de trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de paritaria.

El gremio señaló que estas situaciones fueron planteadas hace más de tres meses sin obtener respuestas. “Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante, ya que, violando los principios establecidos por OACI, los trabajadores de los servicios de navegación aérea debemos tener dos o tres actividades para llegar a fin de mes por la falta de respuestas”, indicaron.

ante la falta de respuestas de EANA, a partir del 17 de diciembre continúan las medidas legítimas de acción sindical, afectando vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país.



Desde hace meses denunciamos la ausencia de diálogo,… pic.twitter.com/NE23pUgU6S — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) December 13, 2025

El cronograma de paro de los controladores aéreos

-Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: Afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

-Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: Afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

-Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: Afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

-Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: Afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

-Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: Afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

El sindicato indicó que la medida sólo afecta despegues de aeronaves. Es decir, se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

“Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, aclaró.