Luis D'Elía criticó al Polo Obrero por el "cobro" a sus afiliados

La crítica del aparece luego de que el Polo Obrero reconoció oficialmente que retiene, de manera voluntaria, el 2% de los $19.000 de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo que están bajo la órbita de su organización.

“No es cierto que le piden el 2% del salario, les piden entre 3 mil y 4 mil pesos. Encima, les retienen la tarjeta de débito a la gente, en un estilo capanga como si estuviéramos en La Forestal. Eso no se hace. Si veo alguien de mi organización haciendo eso, lo rajo y lo denuncio penalmente”, aseguró hoy D'Elía en el marco del revuelo generado por el comunicado de la organización de izquierda.

El dirigente territorial mantiene una dura disputa con Belliboni hace tiempo. “Debo tener más de 50 denuncias por esto en la Justicia, lo digo públicamente . Se lo he dicho en la cara a Belliboni. Si alguien no va a una marcha les cobran 1000 pesos. ¿Quiénes se creen que son? Si la izquierda trostkista quiere llevar acciones que lo hagan con su plata, no con la plata de los pobres”, fustigó en declaraciones a radio La Red.

La polémica comenzó luego de que el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, informó que se detectaron irregularidades y conductas indebidas en unos 7.000 inscriptos al Potenciar Trabajo, quienes se quejaron por este tipo de situaciones y cerca de 900 manifestaron recibir algún tipo de amenazas.

El Polo Obrero, una de las organizaciones convocantes. El Polo Obrero, en la mira. Archivo.

Las agrupaciones denunciadas no solo alcanzan al Polo Obrero, sino también a otras organizaciones, como la Federación de Organizaciones de Base (FOB) o aliadas al Frente de Todos, como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) o el Movimiento Evita.

En ese reporte, se constató que más de 3.000 beneficiarios expresaron la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización; 1.400 señalaron presión para asistir a marchas o movilizaciones y alrededor de 1.700 titulares del programa Potenciar Trabajo describen maltratos por parte del referente o de la organización al solicitar el cambio de la Unidad de Gestión, es decir, la entidades en las que están nucleadas las cooperativas de trabajo que en su mayoría dependen de los movimientos sociales.

Según dice el informe, actualmente unas 818 denuncias de irregularidades se encuentran en curso y 18 en seguimiento.