Luis Petri se afilió a LLA y será candidato a diputado nacional por Mendoza

La decisión se oficializó este sábado, horas antes del vencimiento del plazo para presentar listas, en un acto encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y con la presencia de todos los intendentes del frente.

Petri firmó su postulación junto a Pamela Verasay, quien ocupará el segundo lugar de la boleta, en un acto en el que Cornejo destacó el respaldo pleno de la cúpula de Cambia Mendoza.

El presidente de la UCR provincial, Andrés “Peti” Lombardi, sostuvo que el objetivo de la alianza es “defender a Mendoza y llevar la voz de nuestra provincia al Congreso”, además de consolidar “un proyecto nacional sólido, con futuro, para transformar a la Argentina en el país que todos soñamos”.

La confirmación de Petri llegó tras una mañana de incertidumbre: hasta ese momento, las fuerzas políticas locales no tenían cerradas las nóminas. La postulación tomó fuerza cuando Facundo Correa Llano, referente de LLA en la provincia, anunció que no competiría y que completaría su mandato como legislador. Horas más tarde, con la foto de Petri, Verasay, Cornejo, Lombardi y los intendentes, quedó oficializada la lista.

Cornejo, el respaldo clave a Luis Petri

A través de sus redes sociales, Cornejo celebró la postulación de Petri y destacó su experiencia legislativa y política. Recordó que fue “dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional”, ponderó su “capacidad de trabajo, seriedad y preparación” y lo definió como un dirigente con “vocación de servicio y profundo compromiso con Mendoza y el país”.

Embed Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con… pic.twitter.com/MPIKWVZTI1 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 16, 2025

El gobernador afirmó estar convencido de que Petri “impulsará los cambios que la Argentina necesita” y que desempeñará su tarea “con responsabilidad y profesionalismo”.

Adiós a la UCR y afiliación en La Libertad Avanza

Otro dato que generó impacto fue la decisión de Petri de desafiliarse de la Unión Cívica Radical para incorporarse formalmente a La Libertad Avanza.

El funcionario nacional anunció este sábado su afiliación a La Libertad Avanza con una fotografía junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se lo ve firmando los papeles.

Embed BIENVENIDO LUIS PETRI A LA LIBERTAD AVANZA



Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas… pic.twitter.com/UueoX5dQyw — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 16, 2025

Karina Milei le dedicó un posteo a Petri, en el que le dio la bienvenida oficial a La Libertad Avanza.

“Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía”, expresó la hermana del presidente Javier Milei.

En su cuenta de la red social X, agregó: “Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”.

La secretaria general de la Presidencia acompañó el posteo con la foto de Petri firmando la afiliación, junto a ella y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Petri, con chances amplias de ser electo diputado nacional, dejaría el cargo en Defensa el 10 de diciembre próximo, tras dos años en funciones.

Julio Cobos, en contra

El diputado radical Julio Cobos fue uno de los primeros en salir a cuestionar la designación de Petri. Manifestó su desacuerdo en redes sociales y criticó el proceso de selección de candidatos, al que calificó de “discrecional” por la eliminación de las PASO.

Embed Sobre la incertidumbre que reina en Cambia Mendoza:

1. El error de eliminar las PASO, que es un proceso transparente, democrático y efectivo para elegir a nuestros representantes. Tanta especulación y discrecionalidad para llegar al día de cierre sin certezas ni previsibilidad. — Julio Cobos (@juliocobos) August 16, 2025

“Si dos candidatos radicales encabezan la lista de otro frente, el frente debe cambiar de nombre y de color”, lanzó Cobos. También advirtió que, en caso de que Petri se desafilie de la UCR para afiliarse a LLA, debería revisarse el cupo de minoría que el radicalismo había recibido en las listas provinciales.

Desde el peronismo, el exlegislador y referente de La Cámpora en Mendoza, Lucas Ilardo, también utilizó las redes para cuestionar los movimientos políticos. Sin mencionar nombres, habló de dirigentes que “saltan del barco” y llamó a los votantes a “rechazarlos en octubre”, advirtiendo que de no hacerlo “será demasiado tarde”.

La lista quedó confirmada con Petri a la cabeza y Verasay en segundo lugar. Sin embargo, las negociaciones no concluyeron: aún se debate si el diputado del PRO Álvaro Martínez, con respaldo de Karina Milei y Lule Menem, será incorporado como candidato “extrapartidario”.