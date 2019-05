Macri, tras el fallo de la Corte: "Queremos trabajo y no impunidad"

Macri aseguró que su gestión aspira a construir un país "sin impunidad" y, si bien no mencionó puntualmente el tema, remarcó: "Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad. Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad. Queremos una oportunidad de demostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre algún beneficio y algún privilegio. Esa no es la Argentina que soñamos la mayoría, la mayoría de ustedes que se levanta todos los días a trabajar en silencio sin pedir sacarle una ventaja a alguien”.

Más temprano, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, entre otros funcionarios, también criticaron la decisión de la Corte Suprema.

ADEMÁS:

Tragedia de Once: Alberto Fernández puso en duda la desviación de fondo y familiares de víctimas le recordaron la desidia kirchnerista

Elisa Carrió: "La Coalición Cívica no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad"

Dejando de lado este tema y metiéndose de lleno en lo electoral, el Presidente ratificó el camino tomado por su gestión. "No es lo que veníamos a hacer, queríamos crecer y desarrollar el país, pero había que hacer esta parte que estamos haciendo bien y nos va a permitir progresar", dijo y se mostró confiado de cara a los próximos comicios.

"Nunca antes decidimos corregir los problemas de raíz, sin atajos, sin parches, sin mentiras; a cada problema hay una solución y la vamos a concluir juntos", concluyó.