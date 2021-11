Macri: "Esta nueva oportunidad no la podemos perder"

"Tenemos una transición hasta el 2023 que hay que acompañar, administrar entre todos porque estamos frente a un gobierno que no tiene ni plan ni rumbo, ha destruido la confianza con los argentinos y con el mundo. Eso nos lleva a un enorme desafío. Hoy tenemos al menos la energía maravilloso que es la esperanza, una luz que vemos hacia delante frente a tanto sufrimiento", aseguró.

Macri remarcó que "esta nueva oportunidad no la podemos perder repitiendo los mismos errores del pasado, que es pasar del derrotismo al exitismo. Necesitamos un conjunto de dirigentes maduros y responsables que entiendan la complejidad de lo que significa construir esa sociedad que queremos, que no caigan en la simplificación y que estén a la altura de la madurez que mostraron los argentinos en esta elección".



Haciendo referencia al partido opositor comentó: "No pudieron dar vuelta ni siquiera la Provincia de Buenos Aires con toda la plata que han emitido que va a agravar la pobreza y crisis. Quemaron todas las naves como si no existiese un día después de la elección".

"Yo creo que el kirchnerismo es una pérdida de contacto con la realidad. La gente ha dicho basta y esta madurez de los argentinos tiene que ser acompañada por una enorme madurez de los dirigentes de Juntos por el Cambio. Realmente entender que también otra de las cosas que castigó la gente con su voto es la pelea interna de estas bandas que se juntaron para lograr la impunidad en este Frente de Todos", agregó.

"Nosotros tenemos que dar un ejemplo de verdad. Nuestro compromiso es con cambiar la historia y no enamorarnos de nuestras figuras si no de las ideas que saquen a la argentina adelante", finalizó el ex presidente.