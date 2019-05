Macri se mostró con Vidal y dijo que "aislados no progresamos"

"Hoy le pregunté a los muchachos '¿Y cumplieron los rusos?' y me dijeron que 'sí'. Se terminó la época de cortar cintas y nada", deslizó Macri y añadió: "Si seguimos haciendo las cosas bien Mechita va a tener más habitantes que vuelven. Esto es vida. Esto está sucediendo de verdad en Mechita".

"Esto no es casual. Esto es porque los argentinos volvimos al mundo. Aislados no progresamos", dijo el Presidente. "Acá pasaban cosas absurdas, ahora estamos haciendo bases reales y cimientos sobre los cuales este país va a crecer durante muchos años. Por primera vez no acudimos a un parche o atajo, a una cosita mágica", sostuvo.

Embed En vivo: comienza una nueva obra ferroviaria. El Taller Ferroviario Mechita se construyó en 1904. Después de estar cerrado por 8 años, hoy comienzan las obras para construir una nueva fábrica, modernizar y ampliar sus instalaciones. https://t.co/SBNFzotqJh — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 21 de mayo de 2019

ADEMÁS:

El abogado de Cristina Kirchner: "Con ella no van a poder, es inocente"

El fallido de Santilli: "Nuestro candidato es María Euge..."

"Esto es mucho más que un polo ferroviario, que una fábrica y que mas trabajadores. Es es recuperar la confianza de lo que somos capaces de hacer", dijo Vidal y agregó: "Me gusta que hayamos venido en la Semana de Mayo, porque si hay algo que hizo patria en la Argentina son los trenes, muchas ciudades y pueblos se construyeron y soñaron a partir de un taller ferroviario o de una estación de tren".

Los Talleres Mechita requerirán una inversión de 70 millones de dólares, de los 200 que la compañía TMH Argentina invertirá en nuestro país a lo largo de cinco años y generará 1.200 puestos de trabajo.